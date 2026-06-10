Mercato : Le problème d’argent qui inquiète l’OM en privé !

Dans une situation financière très compliquée, l’OM attend encore de savoir de quoi son avenir sera fait et est sous la menace de sanctions, aussi bien de l’UEFA que de la DNCG. Une situation qui inquiète les dirigeants marseillais et bloque pour le moment la préparation de la saison prochaine et notamment l’arrivée de Bruno Genesio.
Ayant tout misé sur une deuxième qualification consécutive en Ligue des champions, l’OM se retrouve aujourd’hui en grande difficulté financièrement. Une situation dont a hérité la nouvelle direction du club, menée par Stéphane Richard, président, et Grégory Lorenzi, directeur sportif. Ce qui bloque pour le moment la préparation de la saison prochaine et la définition des contours du futur effectif, dont Bruno Genesio devrait être à la tête.
L’OM aura une réponse de l’UEFA d’ici mardi prochain
Comme indiqué par RMC Sport, l’OM est assez inquiet et s’attend à des sanctions de l’UEFA pour ne pas avoir réussi à réduire son déficit lors des trois dernières saisons. Cela pourrait aller d’une sanction économique, jusqu’à l’interdiction d’enregistrer de nouvelles recrues, voire une exclusion de la Ligue Europa, pour laquelle Marseille s’est qualifié. Une réponse de l’instance continentale est attendue au plus tard mardi prochain, alors que L’Équipe indiquait que l’OM devrait être fixé sur son sort ce jeudi.
Le départ de Beye et l’arrivée de Genesio toujours en attente
Une fois cette étape passée, le club devra ensuite passer devant la DNCG, autour du 18 juin. Là encore, des sanctions sont très probables et la direction olympienne s’attend à voir sa masse salariale être encadrée par le gendarme du football français. Une fois que tout cela sera réglé, alors l’OM sera fixé et pourra avancer sur les préparatifs de la saison prochaine. L’arrivée de Bruno Genesio pourra être officialisée et le départ d’Habib Beye acté, lui qui est toujours sans nouvelle du club concernant son avenir et, en attendant, prépare la saison prochaine comme s’il était encore l’entraîneur marseillais.