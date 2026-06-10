Mercato : Le problème d’argent qui inquiète l’OM en privé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une situation financière très compliquée, l’OM attend encore de savoir de quoi son avenir sera fait et est sous la menace de sanctions, aussi bien de l’UEFA que de la DNCG. Une situation qui inquiète les dirigeants marseillais et bloque pour le moment la préparation de la saison prochaine et notamment l’arrivée de Bruno Genesio.

Ayant tout misé sur une deuxième qualification consécutive en Ligue des champions, l’OM se retrouve aujourd’hui en grande difficulté financièrement. Une situation dont a hérité la nouvelle direction du club, menée par Stéphane Richard, président, et Grégory Lorenzi, directeur sportif. Ce qui bloque pour le moment la préparation de la saison prochaine et la définition des contours du futur effectif, dont Bruno Genesio devrait être à la tête.

L’OM aura une réponse de l’UEFA d’ici mardi prochain Comme indiqué par RMC Sport, l’OM est assez inquiet et s’attend à des sanctions de l’UEFA pour ne pas avoir réussi à réduire son déficit lors des trois dernières saisons. Cela pourrait aller d’une sanction économique, jusqu’à l’interdiction d’enregistrer de nouvelles recrues, voire une exclusion de la Ligue Europa, pour laquelle Marseille s’est qualifié. Une réponse de l’instance continentale est attendue au plus tard mardi prochain, alors que L’Équipe indiquait que l’OM devrait être fixé sur son sort ce jeudi.