Deschamps à l’OM  : Le coup de fil qu’il n’attendait plus

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une dernière danse pour Didier Deschamps avant de tirer sa révérence avec l’équipe de France. Après 14 ans aux commandes des champions du monde 2018, DD ne devrait pas avoir trop de difficultés à trouver un nouveau challenge à relever à la rentrée. A moins qu’il ne décide de faire une pause au vu des options qui se présenteront à lui, ce qu’il avait été forcé de faire il y a 20 ans contre son gré.

Aujourd’hui, au vu de son pedigree et de la réputation qu’il a réussi à se bâtir dans le management d’un groupe vers le succès pendant ses 14 années passées sur le banc de l’équipe de France, force est de constater que Didier Deschamps ne devrait pas vraiment avoir de mal à trouver chaussure à son pied une fois qu’il sera libre de s’engager en faveur de l’équipe de son choix après la Coupe du monde sur le sol américain (11 juin-19 juillet). Néanmoins, Deschamps n’a pas toujours eu l’embarras du choix.

Didier Deschamps est proche du clap de fin avec les Bleus Dans la foulée de sa retraite de joueur prise à Valence en 2001, Didier Deschamps a empilé sur sa première expérience d’entraîneur du côté de l’AS Monaco pendant quatre ans avec notamment une épopée en Ligue des champions jusqu’à la finale perdue contre le FC Porto (0-3) en 2003/2004. Par la suite, DD a dû attendre un an et la relégation de la Juventus en Serie B pour trouver à nouveau chaussure à son pied. Puis, entre 2007 et 2009, Deschamps est allé de désillusion en désillusion.