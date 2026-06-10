Equipe de France : «Mon aventure se serait terminée plus tôt», Didier Deschamps répond à ses détracteurs !

Amadou Diawara

A la tête de l'équipe de France depuis 14 années, Didier Deschamps a réalisé des prouesses lors de son mandat. Pourtant, le technicien de 57 ans n'a jamais été épargné par les critiques. Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps a fait passer un message clair à ses détracteurs.

Didier Deschamps est le sélectionneur de l'équipe de France depuis le 8 juillet 2012. En fin de contrat le 31 juillet, le coach de 57 ans a décidé de mettre un terme à son aventure en Bleu après la Coupe du Monde. En effet, Didier Deschamps a annoncé qu'il n'allait pas rempiler avec la FFF.

«À l’étranger, il y a peut-être davantage de reconnaissance» Didier Deschamps va quitter l'équipe de France après 14 années de règne. En effet, l'ancien numéro 7 des Bleus a réalisé des merveilles en tant que sélectionneur. Pour rappel, les Tricolores ont remporté deux titres (Coupe du Monde 2018 et Ligue des Nations 2021) et disputé deux finales (Euro 2016 et Mondial 2022) sous la houlette de Didier Deschamps. Malgré tout, le patron de l'équipe de France n'a jamais été épargné par les critiques durant son mandat. Lors d'un entretien accordé au Guardian, Didier Deschamps a répondu à ses détracteurs.