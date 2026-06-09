Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé : Un grand changement est réclamé à Didier Deschamps avant la Coupe du monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Fidèle à ses idées, Didier Deschamps a fait un choix très fort avec l’équipe de France en laissant la pointe de l’attaque à Kylian Mbappé alors qu’Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or à ce poste avec le PSG. De son côté, Jean-Michel Larqué ne comprend pas cette tactique, et a réclamé du changement en vue de la Coupe du Monde. Explications.

Depuis un an et demi, Ousmane Dembélé est phénoménal avec le PSG. Repositionné en tant que faux numéro neuf, le Français est devenu Ballon d’Or avec ce nouveau rôle. Pourtant, cela n’empêche pas Didier Deschamps de rester fidèle à son schéma, en laissant ce poste d’attaquant central à Kylian Mbappé, qui lui-même semble plus à l’aise sur un côté… Présent sur les ondes de RMC ce mardi, Jean-Michel Larqué a réclamé du changement avant le début du mondial aux États-Unis.

« Dembélé ne joue pas dans son rôle » « Il y a une chose qui est certaine, c’est que Dembélé ne joue pas dans son rôle. Son rôle qui est le sien, et qu’il a appris au cours des deux dernières saisons. Non seulement il a excellé dans ce nouveau rôle, mais il a tellement excellé qu’il a été Ballon d’Or. Dans les dispositions qui sont celles de l’équipe de France, ça veut dire que le Ballon d’Or on lui demande de ne pas jouer dans le rôle qui est habituellement le sien, mais que d’autres qui pourraient jouer à d’autres places, on n’ose pas leur demander ! », a ainsi confié Jean-Michel Larqué au cours de l’émission Rothen S’enflamme.