France/Sénégal : Le sacrifié de Deschamps est connu pour la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans une semaine jour pour jour, Didier Deschamps alignera son premier 11 de départ de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Face au Sénégal, les Bleus devraient débuter avec les quatre mêmes attaquants que face à l’Irlande du Nord lundi (3-1). C’est ce que le sélectionneur a confié à la chaîne L’Équipe il y a quelques heures. Rayan Cherki devrait donc être pour le moment sacrifié.

On y est, l’équipe de France a clôturé sa tournée de préparation dans l’hexagone pour cette Coupe du monde 2026 par un succès à Villeneuve-d’Ascq contre l’Irlande du Nord lundi soir (3-1, triplé de Michael Olise). Le 11 de départ concocté par Didier Deschamps pour cette dernière répétition a été l’occasion de voir deux joueurs du PSG y être intégrés un peu plus d’une semaine après la finale de la Ligue des champions remportée contre Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). bDembélé, le Ballon d’or 2025, a été positionné en tant que numéro 10 dans un 4-2-3-1 avec une titularisation de Désiré Doué dans le couloir gauche.

Dembélé en 10, Doué à gauche, Olise à droite et Mbappé devant Michael Olise a été aligné sur l’aile droite avec un Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Ces quatre joueurs devront être ceux qui animeront les offensives de l’équipe de France le 16 juin prochain au MetLife Stadium pour l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde contre le Sénégal. « On a vu Dembélé très axial, votre volonté est de partir comme ça avec Michael à droite, quelqu’un sur la gauche sans doute Désiré et beaucoup de liberté pour Ousmane dans le cœur du jeu », voici la question posée par Giovanni Castaldi à Didier Deschamps pour la chaîne L’Équipe.