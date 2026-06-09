Mbappé sacrifié pour Dembélé : L'échange lunaire dans L'EQUIPE du Soir !

Lundi soir, l'équipe de France a dominé l'Irlande du Nord (3-1) grâce à un triplé de Michael Olise et un excellent match de Désiré Doué. En revanche, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois déçu en Bleus. Et selon Johan Micoud, la présence de Kylian Mbappé n'est pas anodine à cette situation comme ce fut le cas au PSG.
Ballon d'Or et auteur d'une nouvelle très belle saison avec le PSG, Ousmane Dembélé est devenu un joueur incontournable en Europe. Par conséquent, Didier Deschamps l'aligne en équipe de France, mais dans un rôle très différent de celui qu'il occupe au PSG où Luis Enrique en a fait un faux 9. Lundi soir, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois déçu lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Irlande du Nord qui s'est conclu sur une démonstration de Michael Olise auteur d'un triplé. Une rencontre durant laquelle Désiré Doué s'est également distingué.
Mbappé responsable des performances de Dembélé ?
Alors, comment expliquer la différence de niveau d'Ousmane Dembélé au PSG et en équipe de France ? C'est la question que se sont posés les journalistes présents sur le plateau de L'EQUIPE du Soir lundi. Et Johan Micoud a une théorie : « Tu penses à quoi toi ? S'il n'arrive pas être performant en équipe de France, ça te fait penser à quoi ? », demande l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux à Dave Appadoo. « Parce qu'il est très mal utilisé. Il n'est pas à son poste », répond le journaliste de France Football.
«Dembélé, c'est un vrai joueur d'équipe, un vrai joueur collectif»
Mais pour Johan Micoud, l'explication est ailleurs. « Il y a deux ans et demi au PSG, il était moins performant aussi. On n'était pas là à se dire : "Il va devenir Ballon d'Or". Il y a un même joueur qui est associé à lui pendant cette période là », ajoute-t-il faisant clairement référence à Kylian Mbappé. Une analyse validée par Dave Appadoo : « Ah ! Oui d'accord c'est vrai. Et d'ailleurs la preuve c'est que le choix on ne le fait pas en faveur de Dembélé qui est vraiment performant en tant que 9 ou faux 9. Je suis d'accord avec ça ». Et Johan Micoud conclut sur le sujet : « Un jour il faudra vraiment poser cette question, parce que Dembélé, c'est un vrai joueur d'équipe, un vrai joueur collectif ».