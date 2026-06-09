Mbappé sacrifié pour Dembélé : L'échange lunaire dans L'EQUIPE du Soir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, l'équipe de France a dominé l'Irlande du Nord (3-1) grâce à un triplé de Michael Olise et un excellent match de Désiré Doué. En revanche, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois déçu en Bleus. Et selon Johan Micoud, la présence de Kylian Mbappé n'est pas anodine à cette situation comme ce fut le cas au PSG.

Ballon d'Or et auteur d'une nouvelle très belle saison avec le PSG, Ousmane Dembélé est devenu un joueur incontournable en Europe. Par conséquent, Didier Deschamps l'aligne en équipe de France, mais dans un rôle très différent de celui qu'il occupe au PSG où Luis Enrique en a fait un faux 9. Lundi soir, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois déçu lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Irlande du Nord qui s'est conclu sur une démonstration de Michael Olise auteur d'un triplé. Une rencontre durant laquelle Désiré Doué s'est également distingué.

Mbappé responsable des performances de Dembélé ? Alors, comment expliquer la différence de niveau d'Ousmane Dembélé au PSG et en équipe de France ? C'est la question que se sont posés les journalistes présents sur le plateau de L'EQUIPE du Soir lundi. Et Johan Micoud a une théorie : « Tu penses à quoi toi ? S'il n'arrive pas être performant en équipe de France, ça te fait penser à quoi ? », demande l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux à Dave Appadoo. « Parce qu'il est très mal utilisé. Il n'est pas à son poste », répond le journaliste de France Football.