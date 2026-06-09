Equipe de France : Quand Nike a annoncé à un joueur sa sélection avant Deschamps, il balance

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un peu plus de quatre ans, William Saliba vivait un rêve éveillé en intégrant le Château de l'équipe de France A pour une trêve internationale. La faute, ou plutôt dans son cas de figure personnelle grâce, à la blessure de Benjamin Pavard qui n'avait pas d'autre choix que de déclarer forfait pour ce rassemblement des Bleus. Saliba a confié que ce fut son équipementier qui lui a gâché la surprise de cette convocation.

Le 25 mars 2022, William Saliba fêtait sa première sélection en équipe de France. Un évènement qui n'était pas prévu puisque Didier Deschamps ne l'avait pas inclus à sa liste pour ce rassemblement. Néanmoins, la blessure de Benjamin Pavard rebattait les cartes en sa faveur. Et ce, alors que le champion d'Angleterre 2025/2026 s'apprêtait à entamer la trêve internationale avec l'équipe de France Espoirs comme il l'a raconté à L'Equipe ces derniers jours.

«La première personne qui me l’a dit, c’est un mec de Nike» L'annonce de cette promotion n'est pas initialement venue de Didier Deschamps ou du staff technique du sélectionneur, ni même du pôle Espoirs. « C’est un truc de fou. J’étais appelé en Espoirs. Le jour où je devais rejoindre les Espoirs, je me réveille et la première personne qui me l’a dit, c’est un mec de Nike parce que je suis sponsorisé Nike, il m’envoie plein de cœurs en me disant ‘félicitations’. Quand il m’a dit félicitations, je ne m’attendais pas à ça et il me dit de ne pas le dire. J’étais comme un fou ».