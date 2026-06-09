Ousmane Dembélé sacrifié en équipe de France : Le dilemme de Deschamps évoqué sur RMC

Pierrick Levallet

Ce lundi, Ousmane Dembélé ne s’est pas spécialement montré à son avantage contre l’Irlande du Nord, malgré la victoire de l’équipe de France (3-1). Sur RMC, on estime donc que Didier Deschamps se retrouve face à un dilemme dans sa composition d’équipe, à savoir s’il faut ou non sacrifier le Ballon d’Or 2025 qui fait le bonheur du PSG.

L’équipe de France s’est imposée face à l’Irlande du Nord ce lundi (3-1) avant de prendre son envol pour les Etats-Unis. Seulement, Ousmane Dembélé ne s’est pas vraiment montré sous son meilleur jour à l’approche de la Coupe du monde 2026. Une question subsiste alors : faut-il sacrifier le Ballon d’Or 2025, qui brille avec le PSG, pour le bien du collectif ? Sur RMC, on pense que Didier Deschamps est confronté à ce sérieux dilemme.

«Je me pose la question de savoir s’il faut sacrifier Dembélé» « Il y a une question tactique qui se pose sur cette équipe de France. Dans l'organisation, dans le placement, dans la composition, et dans savoir ce que tu fais de Mbappé et de Dembélé. Par exemple, ce soir quand ils ne sont pas à leur meilleur, moi je suis surpris. Olise est bon à tous les postes. Ce soir, il est bon à droite. Il peut être bon en 10 derrière l'attaquant. Mais la vraie question, c'est ‘qu'est-ce que tu fais et comment tu composes ton truc’ » a d’abord expliqué Florent Gautreau au micro de l’After Foot.