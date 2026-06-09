Dembélé remplacé pour la Coupe du Monde : Le nom de son remplaçant est balancé dans L'EQUIPE du Soir !

Lundi soir contre l'Irlande du Nord, Ousmane Dembélé a livré une prestation très décevante malgré la victoire de l'équipe de France (3-1). D'ailleurs, le positionnement du Ballon d'Or a donné lieu à un débat animé sur le plateau de L'EQUIPE du soir, au point que Dave Appadoo voit Rayan Cherki prendre la place du numéro 10 du PSG.
La victoire de l'équipe de France contre l'Irlande du Nord a livré certains enseignements importants, notamment dans le secteur offensif. Alors que Désiré Doué, et surtout Michael Olise, auteur d'un triplé, ont brillé, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont été en difficulté. Surtout le Ballon d'Or qui est très loin d'avoir le rendement qui est le sien au PSG. Par conséquent, la question peut se poser de savoir si les deux attaquants peuvent jouer ensemble dans ce système. Et pour le journaliste de France Football Dave Appadoo, la réponse est claire : c'est impossible. Et il s'imagine même Ousmane Dembélé quitter le onze de départ au moment de la Coupe du monde.
Dembélé en sursis dans le onze des Bleus ?
« Dembélé dans le même rôle qu'au PSG ? Didier Deschamps n'est pas parti pour ça. Je pense que la réflexion la plus concrète c'est : Avec Mbappé numéro 9 dans cette équipe de France, où est-ce que tu mets Dembélé pour que ce soit pertinent ? Aujourd'hui, tu ne le mets pas », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.
«Aujourd'hui, Dembélé est moins pertinent que Cherki»
Finalement, Dave Appadoo estime donc que Didier Deshamps est parfaitement en mesure de sortir Ousmane Dembélé de son onze de départ d'autant plus qu'un certain Rayan Cherki pousse très fort derrière. « On sait très bien que Mbappé ne va pas sortir. Aujourd'hui, Dembélé est moins pertinent que Cherki par exemple dans ce système. Je pense que dans la tête de Deschamps, s'il y en a un des deux qui est le plus inamovible, c'est Mbappé », ajoute le journaliste.