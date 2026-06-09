Dembélé remplacé pour la Coupe du Monde : Le nom de son remplaçant est balancé dans L'EQUIPE du Soir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir contre l'Irlande du Nord, Ousmane Dembélé a livré une prestation très décevante malgré la victoire de l'équipe de France (3-1). D'ailleurs, le positionnement du Ballon d'Or a donné lieu à un débat animé sur le plateau de L'EQUIPE du soir, au point que Dave Appadoo voit Rayan Cherki prendre la place du numéro 10 du PSG.

La victoire de l'équipe de France contre l'Irlande du Nord a livré certains enseignements importants, notamment dans le secteur offensif. Alors que Désiré Doué, et surtout Michael Olise, auteur d'un triplé, ont brillé, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont été en difficulté. Surtout le Ballon d'Or qui est très loin d'avoir le rendement qui est le sien au PSG. Par conséquent, la question peut se poser de savoir si les deux attaquants peuvent jouer ensemble dans ce système. Et pour le journaliste de France Football Dave Appadoo, la réponse est claire : c'est impossible. Et il s'imagine même Ousmane Dembélé quitter le onze de départ au moment de la Coupe du monde.

Dembélé en sursis dans le onze des Bleus ? « Dembélé dans le même rôle qu'au PSG ? Didier Deschamps n'est pas parti pour ça. Je pense que la réflexion la plus concrète c'est : Avec Mbappé numéro 9 dans cette équipe de France, où est-ce que tu mets Dembélé pour que ce soit pertinent ? Aujourd'hui, tu ne le mets pas », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.