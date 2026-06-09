Équipe de France : Kylian Mbappé et Michael Olise ont quitté le groupe pour l’étranger

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'équipe de France a battu l'Irlande du Nord au Stade Pierre Mauroy de Lille. Après le coup de sifflet final de cette rencontre, Kylian Mbappé s'est envolé vers Madrid, tandis que Michael Olise est rentré à Munich. Alors que le départ pour Boston est programmé ce mercredi, les joueurs de Didier Deschamps ont quartier libre ce mardi.

Après sa défaite contre la Côte d'Ivoire (1-2), l'équipe de France avait à cœur de renouer avec la victoire. Et cela a été chose faite ce lundi soir. En effet, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face à l'Irlande du Nord au Stade Mauroy de Lille (3-1). Dès le coup de sifflet final de cette rencontre, Kylian Mbappé aurait quitté le groupe tricolore.

Kylian Mbappé est rentré à Madrid ce lundi soir Avant le départ pour les Etats-Unis, les joueurs de l'équipe de France ont quartier libre ce mardi. Kylian Mbappé en a donc profité pour faire un aller-retour à Madrid. En effet, le capitaine des Bleus serait rentré ce lundi soir après le duel face à l'Irlande du Nord. Et il ne serait pas le seul joueur à avoir quitté le rassemblement tricolore. Michael Olise - qui a inscrit un triplé ce lundi soir - s'étant envolé pour Munich ce mardi matin.