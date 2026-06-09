«Tu n'es pas Neymar !» : Johan Micoud interpelle Kylian Mbappé à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Coéquipier de Neymar pendant six saisons, Kylian Mbappé a fait évoluer son jeu en côtoyant de près la star brésilienne. Mais selon Johan Micoud, cela porte aujourd'hui préjudice à l'attaquant du Real Madrid qui doit retrouver sa spontanéité et son rôle de dévoreur d'espace.

Lundi soir, l'équipe de France s'est imposé contre l'Irlande du Nord (3-1) pour son dernier match de préparation à la Coupe du monde 2026. Une rencontre marquée par le triplé de Michael Olise, mais également la prestation très discrète de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque des Bleus. Et pour Johan Micoud, le problème est que l'attaquant du Real Madrid a considérablement fait évoluer son jeu, d'abord basé sur la vitesse, et qui se rapproche désormais plus de celui d'un Neymar alors que les deux joueurs n'ont absolument pas les mêmes qualités.

Micoud s'en prend à Mbappé « Le meilleur Mbappé que j'ai pu voir c'était celui en 2017, qui prenait les espaces. A chaque fois qu'il avait la possibilité de faire mal et de prendre cet espace-là, il le faisait de manière exceptionnelle. On parlait de Ronaldo le Brésilien. Il avait beaucoup d'autres qualités, vraiment au-dessus de la norme, mais cette qualité-là, il l'a gardée tout au long de sa carrière », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant d'en rajouter une couche.