Michael Olise : Des retrouvailles avec Kylian Mbappé au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid ou le Bayern Munich ? Michael Olise va devoir faire un choix au cours de cette intersaison rythmée par sa Coupe du monde avec l'équipe de France. Il semble que les dirigeants merengue soient ouverts à l'idée de recruter l'ailier du Bayern et des Bleus. Et ce Mondial pourrait même jouer en faveur du Real Madrid d'après l'analyse d'Hugo Guillemet. Explications.

Deux titres de champion d'Allemagne, une demi-finale de Ligue des champions et puis s'en va ? Michael Olise (24 ans) est sur le point de disputer sa première compétition avec l'équipe de France sur le sol américain avec la Coupe du monde qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique entre le 11 juin et le 19 juillet. En parallèle, son avenir en club pose question ces derniers jours en raison d'un intérêt du Real Madrid pour le transfert de l'ailier droit français pour lequel le Bayern Munich n'ouvrira pas la porte. « Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine ». a confié Herbert Hainer, président du Bayern, à Sport BILD dimanche.

«Ca peut faire un petit peu frémir Olise parce que ça reste le Real Madrid» Cependant, l'approche du Real Madrid pourrait faire réagir Michael Olise comme l'a souligné Hugo Guillemet sur le plateau de L'Equipe du soir dimanche. « C’est électoraliste de la part de Florentino Pérez, mais c’est quand même pas anodin quand le Real Madrid se met sur un joueur même dans l’état où ils sont. Avec les grandes ambitions que Florentino Pérez va avoir, avec la folie des grandeurs qu’il a après deux saisons assez catastrophiques pour un club du niveau du Real Madrid, envoyer 150M sur Olise, peut-être que ça ne fait pas frémir le Bayern, mais peut-être que ça peut faire un petit peu frémir Olise parce que ça reste le Real Madrid ».