«Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre...» : Le Real Madrid reçoit une réponse finale pour Michael Olise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce fut la saison de la confirmation pour Michael Olise au Bayern Munich. Décisif tant à la passe qu'à la finition, l'international français a enchanté un bon nombre d'observateurs, mais aussi dirigeants du football mondial. Au Real Madrid, le président Florentino Pérez qui se trouvait en pleine campagne électorale ces derniers jours, aimerait le faire intégrer le vestiaire de José Mourinho. Ce qui n'est pas du goût ni dans les plans de la direction du Bayern Munich.

Ce dimanche 7 juin, les élections présidentielles du Real Madrid se sont déroulées à Valdebebas, centre d'entraînement du club merengue. Ces derniers jours, les deux candidats Florentino Pérez et Enrique Riquelme n'ont cessé de prendre la parole dans les médias afin de promouvoir leurs campagnes électorales. Rodri, Erling Braut Haaland, Ibrahima Konaté et bien d'autres noms ont été cités de la bouche des deux candidats dans l'optique de rallier les socios à leur cause. Le cas Michael Olise est également tombé sur la table.

«Il n'est bien sûr pas à vendre» L'ailier du Bayern Munich aux 22 buts et 26 passes décisives avec le club bavarois cette saison fait des envieux sur le marché des transferts et plus particulièrement de l'autre côté des Pyrénées. Florentino Pérez a fait le teasing d'une offre de transfert à 150M€ pour un galactique la semaine prochaine. Et il se trouve que certains médias comme The Daily Telegraph affirme qu'Olise est le joueur mystère derrière cette proposition. Président du Bayern Munich, Herbert Hainer a profité d'une visite des médias au fan club du Bayern ce dimanche pour envoyer une réponse claire au Real Madrid. « Il n'est bien sûr pas à vendre ».