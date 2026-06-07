Michael Olise au Real Madrid : L'Espagne annonce que c'est très sérieux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En annonçant un gros transfert de 150M€ au Real Madrid, Florentino Pérez a suscité beaucoup d'interrogations sans dévoiler de noms. Mais pour beaucoup, une telle offre ne serait possible que pour le transfert de Michael Olise du Bayern Munich vers le Real. Certains journalistes espagnols croient de plus en plus en une arrivée du Français en Espagne.

Après avoir réalisé une formidable saison au Bayern Munich ces derniers mois, Michael Olise a forcément attiré l'attention autour de lui. L'attaquant français serait dans les petits papiers du Real Madrid surtout depuis l'annonce de Florentino Pérez. Ce dernier a précisé pourtant qu'il ne s'agissait pas de lui mais certaines sources espagnoles continuent d'affirmer le contraire.

Le Real Madrid a pris contact avec Olise De son côté, le Bayern Munich ne regarde pas trop avec attention les déclarations du côté du Real Madrid. Le club allemand ne veut pas se séparer de Michael Olise mais le Real Madrid pourrait insister, surtout si Florentino Pérez remporte les élections prévues ce dimanche. Comme l’indique Jorge Picon, journaliste espagnol proche du club, les équipes de Pérez ont déjà parlé avec l’entourage d’Olise. On estime que le dirigeant de 79 ans ne peut donc pas en parler publiquement mais ces contacts auraient bien lieu.