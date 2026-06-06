Mercato - Le Bayern Munich ou le Real Madrid : Le conseil de Didier Deschamps à Michael Olise

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques jours, le nom de Michael Olise revient avec insistance du côté du Real Madrid. Et pour cause, le président Florentino Perez envisagerait de formuler une offre de 150M€ afin de convaincre l’international Français de rejoindre le club madrilène. Didier Deschamps lui, estime que la star du Bayern Munich saura faire le bon choix pour sa carrière.

En pleine campagne présidentielle, Florentino Perez veut tenter un pari fou. L’actuel président du Real Madrid souhaiterait absolument recruter Michael Olise cet été. D’après la presse espagnole, le légendaire dirigeant madrilène serait sous le charme de la star du Bayern Munich, qui s’apprête à disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Alors qu’une offre de 150M€ devrait prochainement parvenir au club bavarois, Didier Deschamps en personne a été interrogé sur l’avenir de son meneur de jeu.

« Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix » « Il sait très bien s'il doit rester au Bayern de Munich ou s'il doit changer d'air. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Évidemment, si je me mettais à la place de Kompany ou du président du Bayern, l'avoir dans son équipe et le garder au Bayern serait une très, très bonne chose. J'imagine qu'il peut aussi recevoir des offres d'autres clubs. Je ne m'inquiète pas du fait que ce qu'il fait avec le Bayern ou avec l'équipe de France, il puisse le reproduire dans d'autres clubs. Mais si je dis ça, ça ne profite pas au Bayern », a ainsi confié Didier Deschamps dans un entretien accordé à MARCA. Le sélectionneur français a également évoqué le début de carrière internationale de Michael Olise.