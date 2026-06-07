Mercato - Le PSG ou Liverpool : Un phénomène a choisi son prochain club ?

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement prévu un mercato assez animé pour cet été. Le club de la capitale voudrait offrir des renforts à Luis Enrique pour la saison prochaine, et aurait ainsi coché le nom de Yan Diomandé sur sa liste. Le joueur du RB Leipzig serait également ciblé par Liverpool. Et l’international ivoirien aurait une préférence pour la suite de sa carrière.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG peut désormais se consacrer à son mercato. Le club de la capitale souhaiterait régénérer l’effectif de Luis Enrique et aurait ainsi activé quelques pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Yan Diomandé. L’ailier de 19 ans a fait sensation avec le RB Leipzig en Bundesliga et son profil plairait aux Rouge-et-Bleu. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas seuls sur ce dossier.

Diomandé donne son feu vert à Liverpool ? Comme le rapporte TEAMtalk, l’international ivoirien serait également dans le viseur de Liverpool. Yan Diomandé serait d’ailleurs plutôt favorable à une arrivée chez les Reds. Le crack du RB Leipzig serait notamment excité à l’idée d’être le successeur de Mohamed Salah, parti libre après la fin de la saison. Le club de la Premier League se retrouverait ainsi dans une position plus idéale que celle du PSG pour son transfert.