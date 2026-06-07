Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce déjà trois départs cet été !

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été mouvementé sur le mercato. Après avoir remporté une seconde Ligue des champions consécutive, le club de la capitale devrait essayer de régénérer l’effectif de Luis Enrique avec quelques renforts. Mais certains joueurs pourraient également quitter le navire. Fabrizio Romano a d’ailleurs déjà annoncé les probables départs de Gonçalo Ramos, Lucas Chevalier et Kang-In Lee.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a visiblement prévu de se montrer actif cet été sur le mercato. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs pistes pour régénérer l’effectif de Luis Enrique. Mais quelques joueurs pourraient également être amenés à faire leurs valises lors de la prochaine fenêtre des transferts. Fabrizio Romano a d’ailleurs indiqué que Gonçalo Ramos, Lucas Chevalier et Kang-In Lee pourraient se mettre en quête d’un nouveau club.

Le PSG refuse de vendre Vitinha et Joao Neves « Pourquoi le Real Madrid veut Vitinha et pas Joao Neves ? Ce sont deux joueurs qui restent sur la liste de rêve de Florentino Pérez. Il les aime, ce sont des joueurs portugais, et José Mourinho les aime aussi. Mais je comprends que les portes du PSG sont fermées pour ces deux joueurs, et l’argent ne les ouvrira pas. Le PSG fait savoir qu’ils ne sont pas à vendre » a d’abord expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.