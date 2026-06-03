PSG - «Chapeau l'artiste» : L'hommage rendu par Didier Deschamps à Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Et de deux pour le PSG ! Samedi dernier, le club de la capitale a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive, s'imposant en finale face à Arsenal aux tirs au but. Un exploit retentissant qu'on attribue notamment grandement à Luis Enrique. Alors que les éloges pleuvent sur l'entraîneur du PSG, Didier Deschamps n'a pas manqué de lui rendre hommage.

En 2023, le PSG décidait de faire confiance à Luis Enrique et de l'installer sur le banc de touche comme entraîneur à la place de Christophe Galtier. Alors qu'on a longtemps douté de l'Espagnol, c'est aujourd'hui de l'histoire ancienne. En effet, Luis Enrique a réussi à mener le club de la capitale sur le toit de l'Europe. Après avoir permis au PSG de remporter sa première Ligue des Champions la saison dernière, voilà qu'il vient de réaliser le doublé avec son équipe.

« Bravo, il a été au bout de ses idées » Avec ce back-to-back, Luis Enrique est plus que jamais aujourd'hui considéré comme le meilleur entraîneur du monde. Les hommages se multiplient pour le technicien du PSG et au micro de France Inter, Didier Deschamps l'a notamment salué. « Je dis chapeau l'artiste à Luis Enrique ? Oui, mais je l'ai déjà dis l'an dernier. Ça n'a pas été simple pour lui, il avait ses idées, il a été au bout. Je me rappele, à des moments, il y a des tournants, des matchs où il n'est pas qualifié directement. Aujourd'hui, il est ensensé tant mieux pour lui. Bravo, il a été au bout de ses idées avec un entourage bien évidemment. Et le mérite, il le sait très bien, revient surtout aux joueurs », a fait savoir le sélectionneur de l'équipe de France.