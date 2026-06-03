Un journaliste annonce un très gros mercato au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir réalisé un incroyable back to back en Ligue des champions, le PSG va avoir la lourde tâche de gérer un mercato qui s’annonce crucial pour la suite de ce projet. Et d’après Laurent Perrin, journaliste du Parisien, ça devrait bien bouger cet été lors du mercato estival.

Désormais double champion d'Europe, le PSG va avoir la lourde tâche de gérer un mercato qui s'annonce crucial. Et d'après le journaliste du Parisien, Laurent Perrin, Luis Campos prépare bien un gros mercato que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs.

Le mercato du PSG va être chaud ! « Cette équipe est magnifique mais elle a besoin d'être régénérée. Il faudra d'abord y voir plus clair au rayon départ. Quid de Lee, Mbaye, Ramos ou Beraldo ? La situation de Senny Mayulu s'améliore et il pourrait (enfin) prolonger son contrat. Il faudra aussi régler le retour de prêt de Kolo Muani et lui trouver un nouveau point de chute. Côté arrivée, plusieurs noms circulent comme Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Maghnes Akliouche (Monaco) ou Yan Diomande (Leipzig). Il faudra suivre aussi le jeune russe Aleksey Batrakov. Le milieu du Lokomotiv Moscou aurait 95% de rejoindre le PSG selon les termes de son agent. On évoque un transfert de 25M€. Batrakov, 20 ans, peut couvrir plusieurs postes au milieu, il se distingue par sa petite taille (1,73 m) et son activité. Cela vous rappelle quelqu'un ? », demande-t-il en référence à Joao Neves, dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien.