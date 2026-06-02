PSG - «Ça sent mauvais» : Un premier départ annoncé dans l'After Foot ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison a pris fin en apothéose pour le PSG, Luis Campos prépare désormais la saison prochaine avec en ligne de mire plusieurs cas brûlants à gérer. A commencer par celui de Senny Mayulu dont le contrat s'achève en juin 2027. Et Florent Gautreau ne semble pas particulièrement inquiet.

Désormais double champion d'Europe, le PSG va devoir mener un mercato crucial afin de continuer son hégémonie sur le football européen. Et le premier chantier de Luis Campos concernera les prolongations dont celle de Senny Mayulu qui voit son contrat s'achever en juin 2027. Et comme il est peu probable que le directeur sportif du PSG laisse un joueur entamer une saison en entrant dans sa dernière année de contrat, Florent Gautreau pense que le Titi parisien va partir.

Mayulu vers le départ ? « Ce qui peut vraiment peut-être changer dans l'idée d'une régénération, c'est de la régénération sur les seconds couteaux, mais plus que ce qu'il y a eu. C'est-à-dire que comme tu dois faire partir Kang-In Lee, Mayulu aussi parce que la prolongation, ça ne va pas le faire parce que ça ne sent pas bon... », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre en élargissant le débat.