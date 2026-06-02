PSG - «Ça sent mauvais» : Un premier départ annoncé dans l'After Foot ?

Alors que la saison a pris fin en apothéose pour le PSG, Luis Campos prépare désormais la saison prochaine avec en ligne de mire plusieurs cas brûlants à gérer. A commencer par celui de Senny Mayulu dont le contrat s'achève en juin 2027. Et Florent Gautreau ne semble pas particulièrement inquiet.
Désormais double champion d'Europe, le PSG va devoir mener un mercato crucial afin de continuer son hégémonie sur le football européen. Et le premier chantier de Luis Campos concernera les prolongations dont celle de Senny Mayulu qui voit son contrat s'achever en juin 2027. Et comme il est peu probable que le directeur sportif du PSG laisse un joueur entamer une saison en entrant dans sa dernière année de contrat, Florent Gautreau pense que le Titi parisien va partir.
Mayulu vers le départ ?
« Ce qui peut vraiment peut-être changer dans l'idée d'une régénération, c'est de la régénération sur les seconds couteaux, mais plus que ce qu'il y a eu. C'est-à-dire que comme tu dois faire partir Kang-In Lee, Mayulu aussi parce que la prolongation, ça ne va pas le faire parce que ça ne sent pas bon... », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre en élargissant le débat.
«La prolongation, ça ne va pas le faire parce que ça ne sent pas bon...»
« Là, il y a du travail dans les seconds couteaux. Tu peux te servir de cette régénération pour mettre quand même du challenge sur les titulaires parce qu’on ne sait jamais, tu peux avoir aussi des bonnes surprises. Tu peux avoir des blessés chez les titulaires. Et je pense quand même que tu as eu des limites. Parce qu'on dit "Beraldo est rentré, il a bien mis son tir au but, je le préfère au milieu qu'en défense" mais Beraldo, on ne peut pas dire qu'il ait convaincu à 100%, pareil pour Zabarnyi », ajoute Florent Gautreau.