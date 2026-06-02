500M€ pour Julian Alvarez : Le PSG condamné à une nouvelle folie ?

Cet été, le PSG s’est lancé sur la piste Julian Alvarez pour renforcer son attaque qui pourrait voir partir Gonçalo Ramos et Kang-in Lee prochainement. Toutefois, cela coûtera cher si le club de la capitale souhaite faire venir l’international argentin car, à en croire les informations de la presse espagnole, l’Atlético de Madrid le laissera partir seulement contre un chèque de 500M€.
Contrairement à l’année dernière, le mercato estival du PSG pourrait être plus animé. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà commencé à s’activer et il pisterait un certain Julian Alvarez. Problème, Luis Campos n’est pas le seul sur le dossier, puisque le FC Barcelone ainsi qu’Arsenal aimeraient également s’offrir les services du buteur de l’Atlético de Madrid.
500M€ et rien d'autre pour Alvarez
La concurrence pour s’offrir Julian Alvarez est donc relevée, mais à en croire les informations du journal espagnol AS, l’attaquant souhaiterait rejoindre le FC Barcelone. Cela ne décourage pas Arsenal qui aurait prévu d’entamer prochainement des négociations avec l’Atlético de Madrid pour s’offrir l’Argentin. Toutefois, les Colchoneros ne seraient pas du tout vendeurs et la donne serait simple : si un club veut mettre la main sur l’ancien joueur de Manchester City, il devra débourser 500M€ soit le montant de sa clause libératoire. Toute offre inférieure ne sera pas acceptée.
Le président de l’Atlético de Madrid s’oppose à un départ de Julian Alvarez
Lundi, c’est le président de l’Atlético de Madrid qui a pris la parole dans le dossier Julian Alvarez. Enrique Cerezo a complètement fermé la porte à un départ de son attaquant, que cela soit au PSG ou ailleurs. « Julián Álvarez est un joueur de l’Atlético de Madrid, et pas seulement pour cette saison, mais pour beaucoup d’autres. Nous travaillons continuellement pour amener les meilleurs joueurs dans notre équipe. Et jusqu’en août, lorsque la ligue commence, il y a encore beaucoup de temps pour les chercher, les voir et les faire entrer. Nous avons eu une très bonne saison et nous sommes vraiment en mesure de nous préparer pour la prochaine. Au fur et à mesure que les signatures auront lieu, elles seront annoncées. »