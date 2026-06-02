500M€ pour Julian Alvarez : Le PSG condamné à une nouvelle folie ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG s’est lancé sur la piste Julian Alvarez pour renforcer son attaque qui pourrait voir partir Gonçalo Ramos et Kang-in Lee prochainement. Toutefois, cela coûtera cher si le club de la capitale souhaite faire venir l’international argentin car, à en croire les informations de la presse espagnole, l’Atlético de Madrid le laissera partir seulement contre un chèque de 500M€.

Contrairement à l’année dernière, le mercato estival du PSG pourrait être plus animé. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà commencé à s’activer et il pisterait un certain Julian Alvarez. Problème, Luis Campos n’est pas le seul sur le dossier, puisque le FC Barcelone ainsi qu’Arsenal aimeraient également s’offrir les services du buteur de l’Atlético de Madrid.

500M€ et rien d'autre pour Alvarez La concurrence pour s’offrir Julian Alvarez est donc relevée, mais à en croire les informations du journal espagnol AS, l’attaquant souhaiterait rejoindre le FC Barcelone. Cela ne décourage pas Arsenal qui aurait prévu d’entamer prochainement des négociations avec l’Atlético de Madrid pour s’offrir l’Argentin. Toutefois, les Colchoneros ne seraient pas du tout vendeurs et la donne serait simple : si un club veut mettre la main sur l’ancien joueur de Manchester City, il devra débourser 500M€ soit le montant de sa clause libératoire. Toute offre inférieure ne sera pas acceptée.