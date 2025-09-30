Mercato - OM : De Zerbi refuse une offre XXL, la raison est dévoilée !

Si Roberto De Zerbi a choisi de venir sur le banc de l'OM à l'été 2024, d'autres choix s'offraient à lui à l'époque. En effet, Manchester United était également une option pour l'Italien, qui aurait alors pu signer un contrat XXL. Mais voilà que De Zerbi en a donc décidé autrement et pour cause. Explications.
Aujourd'hui, Roberto De Zerbi fait le bonheur de l'OM, mais voilà que le scénario aurait pu être complètement différent. En effet, si l'Italien s'est engagé avec le club phocéen à l'été 2024, il aurait pu à cette époque s'installer... sur le banc de Manchester United. Mais toutes les conditions n'étaient pas réunies pour De Zerbi.
« Il a refusé des contrats bien plus lucratifs »
Avant de s'engager avec l'OM, Roberto De Zerbi était un entraîneur très sollicité. Auteur du livre « Le football selon Roberto De Zerbi », Salim Lamrani avait d'ailleurs déjà expliqué : « Il a refusé des contrats bien plus lucratifs proposés par de prestigieux clubs anglais, espagnols ou italiens. Il a préféré les excès, l'instabilité, les émotions et la passion du Vélodrome ».
« Il n'accepte que les relations d'égal à égal, ne supporte pas la condescendance »
Manchester United faisait alors partie de ces grands clubs intéressés par Roberto De Zerbi. Mais pourquoi le mariage n'a-t-il pas été prononcé entre l'Italien et les Red Devils ? Pour L'Equipe, Salim Lamrani a donné la raison, racontant alors : « Son caractère rebelle a été forgé par son histoire personnelle. Il a vécu dans sa chair le mépris des puissants lorsque son père a perdu son travail. Il n'a jamais oublié cette violence sociale, ni l'arrogance affichée par ceux qui détenaient le pouvoir. Il aurait pu être l'entraîneur de Manchester United (en 2024) si les dirigeants avaient fait preuve d'un peu plus de tact et de considération. Il n'accepte que les relations d'égal à égal, ne supporte pas la condescendance ».