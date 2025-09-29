Mercato - OM : La grosse annonce signée De Zerbi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM a vécu un mercato estival très agité avec de nombreuses recrues, la dynamique positive du moment donne le sourire à Roberto De Zerbi. Le coach italien de l'OM, très satisfait des renforts signés durant le mercato, rend d'ailleurs hommage à ses dirigeants.

Facundo Medina, Benjamin Pavard, Anges Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang... L'OM a accueilli pas moins de onze nouvelles recrues durant le mercato estival, et le directeur sportif Medhi Benatia s'est démené afin d'offrir un effectif plus compétitif à Roberto De Zerbi. Le coach de l'OM était présent ce lundi midi en conférence de presse, et s'est justement enflammé pour ce gros recrutement.

De Zerbi heureux du mercato « Les nouvelles recrues ont apporté de la fraîcheur, de l’enthousiasme, de l’expérience et de la qualité. Le mérite en revient au club, à Benatia et Longoria qui ont su bien recruter », constate Roberto De Zerbi, ravi des nouvelles recrues attirées par la direction de l'OM cet été.