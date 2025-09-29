Mercato - OM : La grosse annonce signée De Zerbi !

Alors que l'OM a vécu un mercato estival très agité avec de nombreuses recrues, la dynamique positive du moment donne le sourire à Roberto De Zerbi. Le coach italien de l'OM, très satisfait des renforts signés durant le mercato, rend d'ailleurs hommage à ses dirigeants.
Facundo Medina, Benjamin Pavard, Anges Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang... L'OM a accueilli pas moins de onze nouvelles recrues durant le mercato estival, et le directeur sportif Medhi Benatia s'est démené afin d'offrir un effectif plus compétitif à Roberto De Zerbi. Le coach de l'OM était présent ce lundi midi en conférence de presse, et s'est justement enflammé pour ce gros recrutement.
De Zerbi heureux du mercato
« Les nouvelles recrues ont apporté de la fraîcheur, de l’enthousiasme, de l’expérience et de la qualité. Le mérite en revient au club, à Benatia et Longoria qui ont su bien recruter », constate Roberto De Zerbi, ravi des nouvelles recrues attirées par la direction de l'OM cet été.
« Aujourd’hui, nous avons un climat positif »
« Avec des joueurs comme Aubameyang, Emerson Palmieri ou Greenwood, le niveau a monté. Aujourd’hui, nous avons un climat positif. Mais à Marseille, tout peut changer vite : il faut savoir profiter des victoires tout en gardant les pieds sur terre », poursuit le coach italien de l'OM.