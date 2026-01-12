F1 - Verstappen : Sa nouvelle relation dévoilée, c'est une surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il n’a pas été sacré champion du monde en 2025, Max Verstappen a néanmoins été le pilote le plus impressionnant de la saison. Alors qu’il brille par sa capacité à performer avec un manque de stabilité sur sa voiture, le Néerlandais a récemment vu Ayao Komatsu, directeur de Haas, comparer le jeune Ollie Bearman à sa personne.

Le pilote de l’année 2025 aura bel et bien été Max Verstappen. S’il n’a pas glané de cinquième titre de champion du monde, le Néerlandais a impressionné. A la lutte pour le titre jusqu’à la dernière épreuve de l’année, le champion de Red Bull a de nouveau démontré toutes ses qualités.

Bearman similaire à Verstappen ? Adulé par ses proches et respecté par ses adversaires, Verstappen a récemment été l’objet d’une étonnante comparaison de la part d’Ayao Komatsu, Team Principal de Haas. L’ingénieur japonais estime ainsi que son pilote Ollie Bearman dispose de qualités similaires au quadruple champion du monde en termes de pilotage sans stabilité.