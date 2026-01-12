F1 - Verstappen : Sa nouvelle relation dévoilée, c'est une surprise !

S’il n’a pas été sacré champion du monde en 2025, Max Verstappen a néanmoins été le pilote le plus impressionnant de la saison. Alors qu’il brille par sa capacité à performer avec un manque de stabilité sur sa voiture, le Néerlandais a récemment vu Ayao Komatsu, directeur de Haas, comparer le jeune Ollie Bearman à sa personne.
Le pilote de l’année 2025 aura bel et bien été Max Verstappen. S’il n’a pas glané de cinquième titre de champion du monde, le Néerlandais a impressionné. A la lutte pour le titre jusqu’à la dernière épreuve de l’année, le champion de Red Bull a de nouveau démontré toutes ses qualités.
Bearman similaire à Verstappen ?
Adulé par ses proches et respecté par ses adversaires, Verstappen a récemment été l’objet d’une étonnante comparaison de la part d’Ayao Komatsu, Team Principal de Haas. L’ingénieur japonais estime ainsi que son pilote Ollie Bearman dispose de qualités similaires au quadruple champion du monde en termes de pilotage sans stabilité.
« J’imagine que Max est pareil, mais dans un sens très extrême »
« Parce qu’il est capable de gérer cette performance ultime sur un tour, il est incroyable. Il est clair qu’Ollie peut tolérer moins de stabilité que beaucoup d’autres pilotes. J’imagine que Max est pareil, mais dans un sens très extrême. Je n’ai jamais travaillé avec Max, je ne sais pas où il se situe à ce niveau-là, mais j’imagine qu’il est très, très extrême », a ainsi confié Komatsu dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.