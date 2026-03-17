Mercato - OM : Un grand attaquant va débarquer grâce à... Mason Greenwood ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le départ de Mason Greenwood semble désormais de plus en plus probable après deux saisons à l'OM. Plusieurs grands clubs européens sont sur le coup, ce qui pourrait d'ailleurs permettre aux Marseillais de se renforcer en attirant en échange un attaquant bien connu en Ligue 1.

Alors que Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont quitté l'OM, une large revue d'effectif devrait avoir lieu dans les prochains mois, et Mason Greenwood devrait être largement impliqué. Pour le consultant RMC Maxime Chanot, son départ ne fait même plus aucun doute. « Greenwood, il n'y est plus. Avec tout ce qu'il s'est passé, il est dans une phase dans laquelle il se dit : "Je vais quitter le navire". Là aujourd'hui, il a des statistiques qui parlent pour lui, mais je l'avais dit déjà il y a deux semaines, on m'était un peu tombé dessus. Même dans son body langage, tu le vois dans la manière dont il se comporte... », confiait-il au micro de l'After Foot.

Juventus are eyeing Mason Greenwood (24).



If Marseille fail to qualify for the Champions League, the 24-year-old former Manchester United player could be sacrificed by the French club.



Marseille are reportedly asking for around €50M.



[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/AHSZ9Okubx — Juventus Xtra (@juven_xtra) March 17, 2026

Greenwood dans le viseur de la Juventus ? Et dans la presse, cela se confirme également sérieusement . En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus souhaiterait attirer Mason Greenwood l'été prochain. La Vieille Dame souhaite drastiquement chambouler son effectif, et cela pourrait donner lieu au transfert de l'ailier de l'OM, évalué à 50M€.