Mercato - OM : Le prochain gros transfert à Marseille est déjà connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison plus qu'agitée, l'OM devrait mettre le feu au mercato estival en bouleversant son effectif. Dans le secteur offensif ça devrait notamment bouger puisque plusieurs pistes circulent et côté départs, cela pourrait bouger. Un gros nom du club suscite d'ailleurs l'intérêt d'un grand club européen.

Bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, l'OM devrait éviter une catastrophe sur le plan économique, ce qui ne rendra toutefois pas la saison totalement réussie pour autant. Ainsi, le mercato estival s'annonce encore une fois très agité et de nombreux mouvements sont attendus dans les plusieurs mois. D'ailleurs, certains départs semblent déjà bien engagés, y compris celui d'un grand nom.

👉🏼Medhi Benatia ce serait mis à dos plusieurs joueurs du vestiaire.

À commencer par Mason Greenwood, les deux hommes s’ignorent au quotidien.



Avant le Trophée des champions, Leo Balerdi a demandé s’il était possible de cloisonner un peu plus le vestiaire au centre… pic.twitter.com/WJcht4HFVh — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 30, 2026

La Juve s'ajoute à la liste des prétendants pour Greenwood En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus souhaite recruter Mason Greenwood lors du prochain mercato estival. Il faut dire que la Vieille Dame connaît une saison compliquée et souhaite bouleverser son effectif l'été prochain. Pour cela, le numéro 10 de l'OM apparaît comme une priorité pour les Turinois. Pour le moment, Mason Greenwood serait évalué à 50M€, une somme que la Juve juge encore trop importante.