Mercato - OM : Le prochain gros transfert à Marseille est déjà connu ?

Après une saison plus qu'agitée, l'OM devrait mettre le feu au mercato estival en bouleversant son effectif. Dans le secteur offensif ça devrait notamment bouger puisque plusieurs pistes circulent et côté départs, cela pourrait bouger. Un gros nom du club suscite d'ailleurs l'intérêt d'un grand club européen.
Bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, l'OM devrait éviter une catastrophe sur le plan économique, ce qui ne rendra toutefois pas la saison totalement réussie pour autant. Ainsi, le mercato estival s'annonce encore une fois très agité et de nombreux mouvements sont attendus dans les plusieurs mois. D'ailleurs, certains départs semblent déjà bien engagés, y compris celui d'un grand nom.
La Juve s'ajoute à la liste des prétendants pour Greenwood
En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus souhaite recruter Mason Greenwood lors du prochain mercato estival. Il faut dire que la Vieille Dame connaît une saison compliquée et souhaite bouleverser son effectif l'été prochain. Pour cela, le numéro 10 de l'OM apparaît comme une priorité pour les Turinois. Pour le moment, Mason Greenwood serait évalué à 50M€, une somme que la Juve juge encore trop importante.
«Greenwood est dans une phase dans laquelle il se dit : "Je vais quitter le navire"»
Quoi qu'il en soit, cela semble confirmé que le départ de Mason Greenwood devrait bien avoir lieu l'été prochain. D'ailleurs après la prestation de l'Anglais contre Auxerre vendredi soir, Maxime Chanot assure qu'il était déjà loin de l'OM dans sa tête. « Greenwood, il n'y est plus. Avec tout ce qu'il s'est passé, il est dans une phase dans laquelle il se dit : "Je vais quitter le navire". Là aujourd'hui, il a des statistiques qui parlent pour lui, mais je l'avais dit déjà il y a deux semaines, on m'était un peu tombé dessus. Même dans son body langage, tu le vois dans la manière dont il se comporte... », confiait-il au micro de l'After Foot. Autrement dit, le prochain gros transfert de l'OM est connu.