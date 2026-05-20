Kylian Mbappé et Vinicius Jr : Le malaise est confirmé par la presse espagnole !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la saison arrive à sa fin, la presse espagnole a fait des révélations sur l’ambiance au sein du vestiaire du Real Madrid, notamment entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Les deux hommes auraient une relation assez tendue, ce qui aurait commencé par l’éviction de Xabi Alonso au mois de janvier dernier.

Après s’être imposé sur la pelouse du FC Séville (0-1) dimanche, le Real Madrid n’a plus qu’une rencontre de Liga à disputer, samedi face à l’Athletic Bilbao, avant que l’exercice 2025-2026 n’arrive enfin à son terme. Une saison blanche marquée par des tensions au vestiaire madrilène, en témoigne la violente altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, tandis que Kylian Mbappé a lui aussi beaucoup fait parler de lui.

Les révélations de Pedrerol sur la relation Mbappé-Vinicius Plusieurs de ses coéquipiers n’auraient pas apprécié son escapade italienne, avant la sortie remarquée du capitaine de l’équipe de France, quand ce dernier assurait qu’Alvaro Arbeloa lui avait fait savoir qu’il le considérait comme le quatrième attaquant dans la hiérarchie, derrière Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia et Vinicius Jr. Kylian Mbappé avait également envoyé un petit tacle à certains de ses coéquipiers : « Je préfère parler ici. Beaucoup d'autres ne le font pas et moi je dois regarder la presse pour savoir ce qu'ils pensent. »

« L'entourage de Mbappé pense que Vinicius veut faire de Mbappé le méchant du film » Selon El Chiringuito, dans l’entourage du Français, on soupçonnerait même une forme de complot contre lui. « Mbappé pense qu'il y a un intérêt de la part de quelqu'un dans le vestiaire à divulguer des informations sur ses sorties, ses dîners, ses verres, qu'il y a un intérêt à le présenter comme peu impliqué envers le Real Madrid », a expliqué le journaliste Josep Pedrerol. Selon ce dernier, « l'entourage de Mbappé pense que Vinicius veut faire de Mbappé le méchant du film. Ils n’ont pas la meilleure relation. Je pense que Mbappé se sent un peu seul dans le vestiaire. Il n'a pas fait de lobbying, il n'a pas construit d'équipe. Il va à l'entraînement, s'entraîne, va au vestiaire, et puis il repart. »