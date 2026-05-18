«On m’a raconté certaines choses...» : Un journaliste espagnol fait des révélations sur le malaise Mbappé au Real Madrid

Dans le collimateur d’une partie des supporters du Real Madrid, Kylian Mbappé serait également mal vu par certains de ses coéquipiers. Dans l’émission El Chiringuito, le journaliste Josep Pedrerol est revenu sur les problèmes rencontrés par le capitaine de l’équipe de France chez les Merengue.
Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas réussi à mettre la main sur un trophée majeur. Pire encore, sa cote de popularité a fortement baissé au cours des dernières semaines, comme a pu le constater l’international français la semaine dernière, entré en jeu sous les sifflets du Bernabéu contre Oviedo (2-0). L’attitude de Mbappé déplaît à une partie des supporters et des joueurs comme l’a révélé Josep Pedrerol.
« Mbappé est seul dans le vestiaire »
« Mbappé a commis des erreurs, c’est évident. Arriver avec 12 minutes de retard, ses rires l’autre jour... Ce sont des erreurs que nous avons tous vues. Et je pense que Mbappé le sait aussi. On m’a raconté certaines choses qui m’ont fait comprendre qu’il est seul dans le vestiaire », a fait savoir le présentateur d’El Chiringuito, rapporté par Real-France.
« Le départ de Xabi Alonso l’a amené à ne plus se sentir à l’aise dans cette nouvelle situation »
Pour le journaliste espagnol, le départ de Xabi Alonso en janvier dernier a été le point de départ du malaise entre Mbappé et une partie du vestiaire merengue. « Il croyait en Xabi Alonso et d’autres coéquipiers l’ont évincé, Vinicius et quelques autres. Ça l’a amené à ne plus se sentir à l’aise dans cette nouvelle situation, a ajouté Pedrerol dans son émission. Mbappé estime aussi qu’Arbeloa ne l’a pas suffisamment protégé. Je ne peux pas en dire plus. »
Et de conclure : « Je comprends qu’il soit parfois plus facile pour les joueurs qui entretiennent une relation avec la presse, qui transmettent des choses. Ça aide leur image publique. Je pense que Mbappé n’a pas su gérer ça, ou n’a pas pu, ou alors ça ne l’intéresse pas. »