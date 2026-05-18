«On m’a raconté certaines choses...» : Un journaliste espagnol fait des révélations sur le malaise Mbappé au Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans le collimateur d’une partie des supporters du Real Madrid, Kylian Mbappé serait également mal vu par certains de ses coéquipiers. Dans l’émission El Chiringuito, le journaliste Josep Pedrerol est revenu sur les problèmes rencontrés par le capitaine de l’équipe de France chez les Merengue.

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas réussi à mettre la main sur un trophée majeur. Pire encore, sa cote de popularité a fortement baissé au cours des dernières semaines, comme a pu le constater l’international français la semaine dernière, entré en jeu sous les sifflets du Bernabéu contre Oviedo (2-0). L’attitude de Mbappé déplaît à une partie des supporters et des joueurs comme l’a révélé Josep Pedrerol.

« Mbappé est seul dans le vestiaire » « Mbappé a commis des erreurs, c’est évident. Arriver avec 12 minutes de retard, ses rires l’autre jour... Ce sont des erreurs que nous avons tous vues. Et je pense que Mbappé le sait aussi. On m’a raconté certaines choses qui m’ont fait comprendre qu’il est seul dans le vestiaire », a fait savoir le présentateur d’El Chiringuito, rapporté par Real-France.