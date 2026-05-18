Mercato - Real Madrid : «C’est terminé», l’OL annonce le verdict pour l’avenir d’Endrick

Pierrick Levallet

Arrivé cet hiver en prêt après une première partie de saison délicate au Real Madrid, Endrick a su se relancer à l’OL. L’international auriverde a été convoqué avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026. Il a toutefois été question d’une prolongation du prêt de l’attaquant de 19 ans. Mais le club rhodanien a toutefois annoncé le verdict à ce sujet.

Endrick a connu deux saisons en une seule. En manque cruel de temps de jeu au Real Madrid, l’attaquant de 19 ans a été envoyé en prêt à l’OL pour se relancer. Et l’international auriverde a su se montrer à son avantage. Auteur de 8 buts et 8 passes décisives en 21 rencontres toutes compétitions confondues, le Brésilien s’est parfaitement relancé et a ainsi été convoqué avec la Seleçao pour disputer la Coupe du monde 2026. La question d’un nouveau prêt à alors été envisagée. Mais l’OL a annoncé le verdict.

«C'était un bon moment ensemble» « Ça donne envie (de le prolonger). Est-ce que c'est possible? C'est une autre chose. Ça a été un très bon prêt d'Endrick, il a passé un bon moment ici. Il a été surprenant, bluffant sur la manière avec laquelle il s'est adapté. Il parle déjà français, c'est incroyable. C'est un bon garçon. Il nous a beaucoup apportés en très peu de temps. Il a apporté ce qu'on attendait de lui. C'est un jeune joueur qui va progresser, j'espère qu'il va partir à la Coupe du monde et qu'il va faire une grande Coupe du monde. C'était un bon moment ensemble. Maintenant, est-ce que ça va continuer? Aujourd'hui, c'est terminé, oui » a confié Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement de l’OL, dans des propos rapportés par RMC.