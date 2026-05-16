Mercato : L'OL annonce le prochain club d'Endrick !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, pour la dernière journée de Ligue 1, l'OL a encore une chance de terminer sur le podium final. Les Lyonnais ont raté le coche le week-end dernier et auront fort à faire face au RC Lens. 4ème pour le moment, l'OL pourrait rater la Ligue des champions au dernier moment. Ce match signerait aussi le dernier d'Endrick avec le club puisqu'un retour au Real Madrid est attendu.

Arrivé en prêt du Real Madrid l'hiver dernier, Endrick arrive certainement au bout de son aventure avec Lyon. Le joueur brésilien a retrouvé du temps de jeu ces derniers mois et a prouvé à maintes reprises son talent ballon au pied. A l'aise à Lyon dans son nouvel environnement, certains pensaient pouvoir le voir rester la saison prochaine. C'est une idée en laquelle Paulo Fonseca ne croit pas beaucoup.

« Ensuite il deviendra un joueur du Real Madrid » Engagé avec Lyon jusqu'à la fin de la saison, Endrick doit retourner au Real Madrid ensuite. C'est en tout cas ce qui a été prévu au départ. Mais comme il s'est très bien senti avec le club du Rhône dès le début, un autre scénario a été envisagé. Cela ne devrait pas être le cas si l'on en croit les propos de Paulo Fonseca lors de sa dernière conférence de presse vendredi. « Peut-être que pour certains joueurs, ce sera leur dernier match. Pour Endrick, ce sera difficile de rester ici. Le Real Madrid voudra sûrement récupérer le joueur. Après sa saison, il sera peut-être à la Coupe du monde et ensuite il deviendra un joueur du Real. Après ce qu’il a montré ici, il a prouvé qu’il avait la qualité pour être un joueur du Real Madrid. Il y aura des départs mais j’espère que la majorité des joueurs restera pour les prochaines saisons » déclare l'entraîneur portugais en conférence de presse.