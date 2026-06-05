Marquinhos : Annoncé en Arabie Saoudite, il a tranché pour son avenir au PSG

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos est régulièrement annoncé sur le départ depuis l’été dernier, notamment du côté de l’Arabie saoudite. Alors que l’on aurait pu se dire qu’avec deux Ligues des champions remportées le Brésilien pourrait enfin tirer sa révérence avec Paris, il aurait plutôt comme projet de rester au sein du club de la capitale au moins encore une saison.
Le 30 mai dernier, le PSG frappait un énorme coup en remportant la deuxième Ligue des champions de son histoire. Les images de Marquinhos brandissant la coupe aux grandes oreilles ont fait le tour du monde, mais reste à savoir si ce genre de clichés existera encore la saison prochaine. En effet, du haut de ses 32 ans, Marquinhos est régulièrement annoncé sur le départ depuis quelques mois et il intéresse notamment l’Arabie saoudite.
Marquinhos veut rester au PSG
Encore sous contrat jusqu’en 2028, Marquinhos réfléchit donc à son avenir mais, selon les informations de RMC Sport, il aurait tranché. Le Brésilien aurait décidé de rester au moins encore une saison de plus au PSG. Un départ cet été n’est donc pas prévu pour le capitaine parisien, mais si les choses évoluent et qu’il s’en va finalement, il sera remplacé numériquement.
Une montée en puissance de Zabarnyi ?
Encore globalement au niveau cette saison, Marquinhos ne compte pas laisser sa place tout de suite, d’autant plus que son successeur n’est pas encore prêt. Recruté l’été dernier par le PSG, Illia Zabarnyi n’a pas vraiment réussi à donner satisfaction cette saison, alors qu’il faisait partie des meilleurs défenseurs de Premier League lors de la saison 2024-2025. L’international ukrainien a montré quelques lacunes et on peut donc s’imaginer qu’il essaiera d’arborer un meilleur visage l’année prochaine. C’est en tout cas tout ce qu’attend le club de la capitale, qui avait déboursé pas moins de 63M€ pour le faire venir de Bournemouth.