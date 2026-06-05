Marquinhos : Annoncé en Arabie Saoudite, il a tranché pour son avenir au PSG

Alexis Brunet

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos est régulièrement annoncé sur le départ depuis l’été dernier, notamment du côté de l’Arabie saoudite. Alors que l’on aurait pu se dire qu’avec deux Ligues des champions remportées le Brésilien pourrait enfin tirer sa révérence avec Paris, il aurait plutôt comme projet de rester au sein du club de la capitale au moins encore une saison.

Le 30 mai dernier, le PSG frappait un énorme coup en remportant la deuxième Ligue des champions de son histoire. Les images de Marquinhos brandissant la coupe aux grandes oreilles ont fait le tour du monde, mais reste à savoir si ce genre de clichés existera encore la saison prochaine. En effet, du haut de ses 32 ans, Marquinhos est régulièrement annoncé sur le départ depuis quelques mois et il intéresse notamment l’Arabie saoudite.

Marquinhos veut rester au PSG Encore sous contrat jusqu’en 2028, Marquinhos réfléchit donc à son avenir mais, selon les informations de RMC Sport, il aurait tranché. Le Brésilien aurait décidé de rester au moins encore une saison de plus au PSG. Un départ cet été n’est donc pas prévu pour le capitaine parisien, mais si les choses évoluent et qu’il s’en va finalement, il sera remplacé numériquement.