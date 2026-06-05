Vitinha, Joao Neves… Les plans du PSG révélés par un journaliste face à la menace du Real Madrid

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De nouveau champion d’Europe, le PSG a pu compter sur de superbes performances de la part de Vitinha et de João Neves. Les deux milieux de terrain portugais seraient dans le viseur du Real Madrid, alors que le président Florentino Perez les apprécie beaucoup. Cependant, le club parisien dispose d’un plan bien précis concernant un potentiel départ des numéros 17 et 87. Explications.

Fort d’une saison réussie, le PSG pourrait voir plusieurs de ses joueurs être convoités sur le mercato estival. Vitinha et João Neves pourraient notamment être concernés. Et pour cause, alors que le Real Madrid est en pleine campagne d’élections de son président, Florentino Perez, à la tête du club, vient de promettre un gros transfert afin de s’assurer sa réélection. Rapidement, certaines sources ont fait état de la possibilité du Real de transmettre une offre auprès du PSG pour Vitinha ou pour João Neves. Ce vendredi, Fabrizio Romano a fait le point sur la situation.

« Le PSG veut repartir avec quasiment la même équipe pour gagner une troisième Ligue des Champions » « Beaucoup demandent pourquoi pas Vitinha ni Joao Neves. Ce sont deux joueurs qui restent dans la liste qui fait rêver Florentino Pérez. Ce sont deux joueurs que Florentino Pérez aiment. Ce sont deux Portugais et José Mourinho les aiment aussi. Mais actuellement, ce n’est pas une question d’argent au PSG pour le départ de ces deux joueurs. Le PSG ne veut pas vendre ces joueurs. Le PSG veut repartir avec quasiment la même équipe pour gagner une troisième Ligue des Champions. Donc pour le Real Madrid, ça serait très difficile de tenter le PSG pour Vitinha ou Neves », a ainsi confié le journaliste.