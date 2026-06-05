Transfert de Greenwood : Les quatre joueurs que pourrait récupérer l’OM en échange

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet été, l’AS Rome aurait fait du recrutement de Mason Greenwood sa priorité et une première offre de 40M€ serait même sur le point d’être envoyée à l’OM. L’inclusion d’un joueur dans l’opération a même été évoquée dans la presse italienne. En ce sens, le journaliste Stanislas Touchot a cité les quatre Giallorossi que Marseille pourrait récupérer, bien qu’il ne soit pas très convaincu par cette possibilité.

Également annoncé dans le viseur de Fenerbahçe, Mason Greenwood aurait une préférence pour l’AS Rome, qui pourrait bientôt passer à l’action dans ce dossier. Selon le Corriere dello Sport, une première offre de 40M€ bonus compris serait en préparation, ce dont doute Stanislas Touchot : « La Roma est comme l'OM en procédure de "settlement agreement" avec l'UEFA. Sur les quatre dernières saisons, la Roma a accumulé des déficits considérables. Ils sont sur une pente plus vertueuse aujourd’hui, mais ils perdent encore beaucoup d’argent. »

« Je vois davantage la Roma chercher à vendre qu’à dépenser 45 ou 50 millions d’euros sur un joueur » « Avant le 30 juin, je vois davantage la Roma chercher à vendre qu’à dépenser 45 ou 50 millions d’euros sur un joueur », a expliqué l’ancien correspondant à Rome, désormais journaliste pour l’AFP, auprès du Phocéen. Dans la presse italienne, la possibilité que la Louve intègre un joueur dans l’opération a également été évoquée, mais encore une fois, Stanislas Touchot n’est pas convaincu : « Les échanges sont devenus extrêmement rares. En Italie, c’est souvent une ficelle utilisée pendant les mercatos. »