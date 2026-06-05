Transfert de Greenwood : Les quatre joueurs que pourrait récupérer l’OM en échange

Cet été, l’AS Rome aurait fait du recrutement de Mason Greenwood sa priorité et une première offre de 40M€ serait même sur le point d’être envoyée à l’OM. L’inclusion d’un joueur dans l’opération a même été évoquée dans la presse italienne. En ce sens, le journaliste Stanislas Touchot a cité les quatre Giallorossi que Marseille pourrait récupérer, bien qu’il ne soit pas très convaincu par cette possibilité.
Également annoncé dans le viseur de Fenerbahçe, Mason Greenwood aurait une préférence pour l’AS Rome, qui pourrait bientôt passer à l’action dans ce dossier. Selon le Corriere dello Sport, une première offre de 40M€ bonus compris serait en préparation, ce dont doute Stanislas Touchot : « La Roma est comme l'OM en procédure de "settlement agreement" avec l'UEFA. Sur les quatre dernières saisons, la Roma a accumulé des déficits considérables. Ils sont sur une pente plus vertueuse aujourd’hui, mais ils perdent encore beaucoup d’argent. »
« Je vois davantage la Roma chercher à vendre qu’à dépenser 45 ou 50 millions d’euros sur un joueur »
« Avant le 30 juin, je vois davantage la Roma chercher à vendre qu’à dépenser 45 ou 50 millions d’euros sur un joueur », a expliqué l’ancien correspondant à Rome, désormais journaliste pour l’AFP, auprès du Phocéen. Dans la presse italienne, la possibilité que la Louve intègre un joueur dans l’opération a également été évoquée, mais encore une fois, Stanislas Touchot n’est pas convaincu : « Les échanges sont devenus extrêmement rares. En Italie, c’est souvent une ficelle utilisée pendant les mercatos. »
« S’il devait malgré tout y avoir un échange, Angelino est sans doute l’un des rares joueurs accessibles »
« S’il devait malgré tout y avoir un échange, Angelino est sans doute l’un des rares joueurs accessibles. Mais son cas reste assez mystérieux : excellent la saison précédente, il a ensuite très peu joué, entre maladie et blessure, et n’a jamais vraiment retrouvé sa place après son retour. Il faudrait donc d’abord évaluer son état physique. Pour le reste, des joueurs comme El Aynaoui, Soulé ou Pisilli conservent une forte valeur marchande, entre 20 et 30 millions d’euros. Même sans s’imposer totalement, El Aynaoui vaut encore au moins 15 millions. Soulé reste considéré comme un grand talent argentin et Pisilli, international espoir italien, est lui aussi très coté. Honnêtement, je ne vois pas de joueur à la fois accessible pour l’OM, disponible du côté de la Roma et capable d’apporter une réelle plus-value sportive », a ajouté Stanislas Touchot. D’autant plus que la priorité de l’OM n’est pas de recruter pour le moment. « Aujourd’hui, la priorité de l’OM est de vendre avant le 30 juin, pas de faire entrer des joueurs. »