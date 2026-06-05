Transfert d’un attaquant pour 40M€ : Le PSG est en bonne voie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis deux ans, le cas de Randal Kolo Muani au PSG fait beaucoup parler. Après un prêt à la Juventus de Turin, l'attaquant français a passé la saison 2025-2026 à Tottenham en prêt également. Mais il pourrait définitivement quitter la capitale française cet été si le PSG en obtient ce qu'il veut. Les dirigeants parisiens ont fixé son prix à 40M€.

Peu convaincant au PSG à son arrivée, Randal Kolo Muani a fini par se relancer d'abord à la Juventus. Son prêt à Tottenham a été moins évident et pour le mercato estival à venir, il pourrait bien trouver un autre club. Le joueur de 27 ans, pas retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, pourrait repartir très prochainement en Italie puisque la Juve s'intéresse à lui.

40M€ pour Kolo Muani, l'affaire bientôt réglée ? D'après les informations rapportées par La Stampa ce vendredi, la Juventus de Turin a envie d'accélérer dans le dossier Kolo Muani. L'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort doit quitter Paris pour 40M€ comme attendu par le PSG. Pour le moment, la Juve offre 25M€ et peut monter jusqu'à 30 ou 35M€. La destination semble convenir à Randal Kolo Muani, où il avait rapidement marqué les esprits lors de son prêt à l'hiver 2025 en inscrivant 5 buts lors de ses 3 premières apparitions sous le maillot turinois. Il avait même participé à la Coupe du monde des clubs l'été dernier ensuite avec la Juve, et non avec le PSG.