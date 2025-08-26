PSG : Chevalier quitte déjà Paris, la polémique inattendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Titulaire vendredi soir face à Angers, Lucas Chevalier n’a pas prolongé son séjour à Paris. Le nouveau gardien du PSG a profité de son jour de repos pour assister au match entre l’AS Monaco et le LOSC, son club formateur auquel il reste très attaché. Son sourire en tribunes au moment du but d’Olivier Giroud a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Transféré au PSG durant le mercato estival, Lucas Chevalier a rapidement pris ses marques au sein de l’effectif de Luis Enrique. Formé à Lille, le jeune gardien a été recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Titulaire vendredi soir face à Angers (1-0), il a réalisé une prestation sérieuse et continue d’enchaîner les matchs. Mais à peine la rencontre terminée, Chevalier a quitté Paris pour retourner… à Lille, le temps d’un week-end.

Chevalier aperçu à Lille Ce dimanche soir, Chevalier a été aperçu dans les tribunes officielles du stade Pierre-Mauroy lors de la rencontre entre Lille et Monaco. Installé juste derrière le président lillois Olivier Létang, il était accompagné de sa compagne et n’a pas dissimulé sa joie au moment du but d’Olivier Giroud dans les arrêts de jeu. Un geste de cœur pour celui qui a grandi au club et y a été formé.