Transfert : Après Kylian Mbappé, cet accord va plomber le PSG !

Amadou Diawara

Alors que Dayot Upamecano est en fin de contrat le 30 juin 2026 avec le Bayern, le PSG et le Real Madrid seraient en embuscade pour le recruter librement et gratuitement cet été. Pour mettre toutes leurs chances de leur côté, les Parisiens et les Merengue sont prêts à s'aligner sur les demandes salariales de l'international français. D'ailleurs, la Maison-Blanche aurait déjà trouvé un accord verbal avec Dayot Upamecano.

Arrivé au Bayern lors de l'été 2021, Dayot Upamecano pourrait changer d'air à l'issue de cette saison. Engagé jusqu'au 30 juin 2026, l'international français partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Upamecano est la priorité estivale du Real Madrid Alarmés par la situation contractuelle de Dayot Upamecano (27 ans), le PSG et le Real Madrid seraient à l'affût pour boucler son transfert. D'ailleurs, à en croire Foot Mercato, les deux géants européens seraient prêts à répondre aux exigences salariales du défenseur du Bayern.