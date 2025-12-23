Un nouveau crack au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG n’exclut pas l’arrivée d’un nouveau crack, au contraire. Le club de la capitale garderait un œil sur l’évolution d’Ayyoub Bouaddi depuis quelques temps maintenant. Le profil du milieu de terrain de 18 ans plairait aux dirigeants parisiens. Mais la pépite du LOSC aurait la cote sur le mercato. Et la tendance semble se confirmer autour de l’international Espoirs français.

Depuis les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique, le PSG a changé radicalement sa manière de recruter. Le club de la capitale a arrêté de miser sur les stars pour se concentrer davantage sur les besoins du collectif et la jeunesse. Les dirigeants parisiens pourraient d’ailleurs à nouveau piocher en Ligue 1 pour renforcer son effectif.

Le PSG surveille l'évolution de Bouaddi... Le PSG garderait en effet un œil attentif sur l’évolution d’Ayyoub Bouaddi. L’international Espoirs français a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029, mais le LOSC est conscient de ne pas pouvoir le retenir éternellement. Les Rouge-et-Bleu seraient donc intéressés par le profil du milieu de terrain de 18 ans, qui aurait la cote sur le mercato.