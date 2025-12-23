Transfert de Bernardo Silva : La surprise que personne n’a vu venir à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis son arrivée à l’OM, Medhi Benatia a prouvé qu’il n’avait pas froid aux yeux. Le directeur du football marseillais a réussi à attirer Adrien Rabiot et a même confirmé avoir appelé Kevin De Bruyne au moment de son départ de Manchester City. Selon le journaliste Michel Aliaga, il pourrait tenter un autre coup chez les Citizens : Bernardo Silva.

Invité dans l’After Foot sur RMC début décembre, Medhi Benatia avait confirmé avoir tenté le gros coup Kevin De Bruyne l’été dernier. L’international belge (115 sélections) était en fin de contrat avec Manchester City, mais déjà proche de rejoindre Naples. « J'ai parlé avec De Bruyne, je voulais le rencontrer, discuter avec lui. Il était libre. Je me disais qu'avec le coach (Roberto De Zerbi) ça pouvait matcher. Mais il était déjà trop avancé avec le Napoli », a expliqué le directeur du football de l’OM.

Bernardo Silva, la surprise de Medhi Benatia ? Ce qui prouve une nouvelle fois que Medhi Benatia est audacieux, comme il nous l’avait déjà montré en réussisant à recruter Adrien Rabiot à l’été 2024, toujours libre deux mois après son départ de la Juventus. Quel pourrait être le prochain gros coup que le dirigeant marseillais tentera ? Dernièrement, le nom d’Himad Abdelli (26 ans, Angers) a été lié à l’OM, mais Michel Aliaga a « des doutes sur sa capacité à être performant tout de suite au Vélodrome. C’est mon ressenti, je n’ai pas dit qu’il ne le serait pas », a-t-il déclaré dans l’émission La Hype part en live. Le journaliste de France 3 verrait un profil plus confirmé et en a proposé plusieurs : Marcelo Brozovic (33 ans, Al-Nassr), Franck Kessié (29 ans, Al-Ahli) et N’Golo Kanté (34 ans, Al-Ittihad).