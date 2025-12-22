Signature d’une star : L’énorme coup proposé à l’OM !

Alors que l’OM envisage de recruter un milieu offensif cet hiver, Michel Aliaga a proposé un coup à tenter : Bernardo Silva. L’international portugais est entré dans la dernière année de son contrat avec Manchester City et le journaliste de France 3 estime que l’on n’est pas à l’abris d’une surprise à Marseille, comme cela a pu être le cas avec Adrien Rabiot.
Comme il l’a confié dans un entretien accordé au 10 Sport, Medhi Lacen verrait bien Himad Abdelli (26 ans, Angers) rejoindre l’OM. Ancien capitaine de l’Algérie, il estime que son compatriote, annoncé proche de l’OL, est « taillé pour un grand club comme ça », mais Michel Aliaga a plus de doutes.
Bernardo Silva, un gros coup à tenter pour l’OM ?
« C’est un bon joueur, mais j’ai des doutes sur sa capacité à être performant tout de suite au Vélodrome. C’est mon ressenti, je n’ai pas dit qu’il ne le serait pas. Et après tu as des joueurs confirmés qui peut-être ont 30, 32 ans », a déclaré le journaliste de France 3 dans l’émission La Hype part en live. Comme potentielles pistes, Michel Aliaga a alors cité les noms de Marcelo Brozovic (33 ans, Al-Nassr), Franck Kessié (29 ans, Al-Ahli) et N’Golo Kanté (34 ans, Al-Ittihad), mais surtout celui de Bernardo Silva (31 ans, Manchester City).
« Je pense qu’on n’est pas à l’abri d’une surprise »
L’international portugais (107 sélections) est en fin de contrat avec Manchester City et comme il l’a démontré avec Adrien Rabiot ou Kevin De Bruyne, Medhi Benatia pourrait se positionner dans un tel dossier. « Je dis toujours, trois jours avant l’arrivée de Rabiot, est-ce qu’on pensait le faire ? J’ai une confiance aveugle en Medhi Benatia. Il a appelé De Bruyne, il appelle tout le monde, il a peur de rien Medhi. Je pense qu’on n’est pas à l’abri d’une surprise, même si la tendance c’est plus Abdelli que Bernardo Silva », a ajouté Michel Aliaga.