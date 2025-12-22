Signature d’une star : L’énorme coup proposé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM envisage de recruter un milieu offensif cet hiver, Michel Aliaga a proposé un coup à tenter : Bernardo Silva. L’international portugais est entré dans la dernière année de son contrat avec Manchester City et le journaliste de France 3 estime que l’on n’est pas à l’abris d’une surprise à Marseille, comme cela a pu être le cas avec Adrien Rabiot.

Comme il l’a confié dans un entretien accordé au 10 Sport, Medhi Lacen verrait bien Himad Abdelli (26 ans, Angers) rejoindre l’OM. Ancien capitaine de l’Algérie, il estime que son compatriote, annoncé proche de l’OL, est « taillé pour un grand club comme ça », mais Michel Aliaga a plus de doutes.

Bernardo Silva, un gros coup à tenter pour l’OM ? « C’est un bon joueur, mais j’ai des doutes sur sa capacité à être performant tout de suite au Vélodrome. C’est mon ressenti, je n’ai pas dit qu’il ne le serait pas. Et après tu as des joueurs confirmés qui peut-être ont 30, 32 ans », a déclaré le journaliste de France 3 dans l’émission La Hype part en live. Comme potentielles pistes, Michel Aliaga a alors cité les noms de Marcelo Brozovic (33 ans, Al-Nassr), Franck Kessié (29 ans, Al-Ahli) et N’Golo Kanté (34 ans, Al-Ittihad), mais surtout celui de Bernardo Silva (31 ans, Manchester City).