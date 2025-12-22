Mercato : Envoyé à l’OM, l'OL boucle son transfert !

Alexis Brunet

Auteur d’une très bonne première partie de saison avec Angers, Himad Abdelli attire les convoitises en France. Alors que l’OM était annoncé sur sa piste dernièrement, c’est finalement l’OL qui pourrait avoir le dernier mot dans ce dossier. En effet, le milieu de terrain offensif a déjà donné son accord pour rejoindre Lyon, qui doit maintenant se mettre d’accord avec le SCO.

Très en vue avec Angers cette saison, Himad Abdelli pourrait bien ne pas finir la saison avec le SCO. Le milieu de terrain intéresse certaines formations, dont l’OM. Le club phocéen aimerait bien faire venir l’international algérien, qui va disputer la CAN et qui arrive en fin de contrat l’été prochain.

« C’est le genre de joueur taillé pour un grand club comme ça » En rejoignant possiblement l’OM, Himad Abdelli ferait un énorme bon en avant dans sa carrière. Le milieu de terrain rejoindrait un grand club, ce dernier en a les capacités, comme l’a confié dernièrement en exclusivité au 10Sport, Medhi Lacen, ancien international algérien. « À mes yeux, oui, c’est le genre de joueur taillé pour un grand club comme ça. Après, il ne faut pas oublier le contexte marseillais, jamais simple. Mais Abdelli, c’est le profil de joueur pour ce genre de projet. C’est propre techniquement, c’est capable de jouer entre les lignes, de casser les lignes. »