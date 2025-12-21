Transfert au PSG : Une offre de 50M€ va partir !

Pierrick Levallet

Et si Ayyoub Bouaddi débarquait prochainement au PSG ? Le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation du milieu de terrain de 18 ans, qui a récemment prolongé au LOSC. Le Lillois serait toutefois également dans le radar d’un cador de Premier League, qui pourrait même passer à l’action dès cet hiver pour son transfert.

Le PSG semble bien décidé à miser sur la jeunesse. Depuis les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique, le club de la capitale a changé radicalement de méthode de recrutement. Les Rouge-et-Bleu ne misent plus sur les stars mais plutôt sur des joueurs essentiels au collectif. Pour renforcer son entrejeu, la formation parisienne pourrait d’ailleurs piocher directement en Ligue 1.

Le PSG cible Ayyoub Bouaddi sur le mercato Le PSG aurait en effet des vues sur Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, le crack du LOSC a tapé dans l’oeil des champions d’Europe 2025. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas les seuls à s’intéresser à Bouaddi, qui aurait également la cote en Premier League.