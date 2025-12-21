PSG - Transfert d’une star : Le «problème» à 120M€ !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, le PSG garderait un œil sur la situation de Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français au Bayern Munich expire en juin prochain. Le club bavarois travaillerait toutefois sur une prolongation du défenseur central de 27 ans. Mais un détail bloquerait les négociations entre les deux parties.

Le PSG pourrait saisir une excellente opportunité sur le mercato. Le club de la capitale garderait en effet un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire en juin prochain. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour l’international français. Un détail bloquerait cependant les négociations entre les deux parties.

Une clause libératoire pour Upamecano ? «Cela ne pose aucun problème au Bayern» « D'après ce que nous avons entendu, le problème dans les négociations tourne autour d'une clause libératoire potentielle dans le contrat (que le camp d'Upamecano souhaite inclure). Cela ne pose aucun problème au Bayern, car son dernier contrat contenait déjà une clause libératoire d'environ 120M€ » a ainsi révélé Christian Falk.