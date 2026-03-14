Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid voulait signer à Paris, «j’étais un peu déçu»

Alexis Brunet

Lors de chaque mercato, certains transferts n’aboutissent pas forcément et cela donne lieu à des révélations croustillantes. Dernièrement, le PSG avait notamment tenté d’attirer un joueur qui évolue actuellement au Real Madrid. L’opération ne s’était finalement pas faite, de quoi donner quelques regrets au principal concerné, qui se voyait déjà signer à Paris.

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG dispose de moyens conséquents pour recruter, ce qui lui permet de boucler certaines opérations plus facilement. Toutefois, l’argent ne fait pas tout et parfois certains transferts n’aboutissent pas alors qu’ils étaient pourtant bien avancés. Il y a quelques années, un joueur aujourd’hui au Real Madrid était par exemple tout proche de signer à Paris, mais l’opération n’a finalement pas abouti.

Improbable, il propose ses services au PSG et à Luis Enrique (c’est très osé) ! https://t.co/7vEFWFRTnM — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Il y avait une équipe à laquelle je réfléchissais » Lorsqu'il évoluait du côté de Chelsea, Antonio Rüdiger a parfois eu quelques périodes plus délicates où il ne jouait pas vraiment. En mars 2021, il avait révélé en conférence de presse qu’il avait failli signer au PSG lors du mercato hivernal pour se relancer et retrouver du temps de jeu. « Il y avait deux équipes qui… En fait, il y avait une équipe à laquelle je réfléchissais, pour être honnête: c’était le PSG. Il y avait aussi eu des discussions avec Mourinho (à l’époque à Tottenham), mais au final rien ne s’est passé. »