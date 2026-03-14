Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid voulait signer à Paris, «j’étais un peu déçu»

Lors de chaque mercato, certains transferts n’aboutissent pas forcément et cela donne lieu à des révélations croustillantes. Dernièrement, le PSG avait notamment tenté d’attirer un joueur qui évolue actuellement au Real Madrid. L’opération ne s’était finalement pas faite, de quoi donner quelques regrets au principal concerné, qui se voyait déjà signer à Paris.
Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG dispose de moyens conséquents pour recruter, ce qui lui permet de boucler certaines opérations plus facilement. Toutefois, l’argent ne fait pas tout et parfois certains transferts n’aboutissent pas alors qu’ils étaient pourtant bien avancés. Il y a quelques années, un joueur aujourd’hui au Real Madrid était par exemple tout proche de signer à Paris, mais l’opération n’a finalement pas abouti.
« Il y avait une équipe à laquelle je réfléchissais »
Lorsqu'il évoluait du côté de Chelsea, Antonio Rüdiger a parfois eu quelques périodes plus délicates où il ne jouait pas vraiment. En mars 2021, il avait révélé en conférence de presse qu’il avait failli signer au PSG lors du mercato hivernal pour se relancer et retrouver du temps de jeu. « Il y avait deux équipes qui… En fait, il y avait une équipe à laquelle je réfléchissais, pour être honnête: c’était le PSG. Il y avait aussi eu des discussions avec Mourinho (à l’époque à Tottenham), mais au final rien ne s’est passé. »
« J’étais un peu déçu »
Finalement, Antonio Rüdiger est donc resté à Chelsea, qu’il n’a quitté qu’en 2022 pour rejoindre le Real Madrid. Le défenseur central avait eu une discussion avec Frank Lampard, alors coach de Chelsea, qui lui avait permis de se remettre en selle. « Ça ne s’est pas fait avec Tuchel. J’étais un peu déçu car je connaissais ma situation à Chelsea, je savais que je n’allais pas jouer beaucoup. Puis j’ai eu une discussion avec l’ancien entraîneur, Frank Lampard, et j’ai réintégré l’équipe, du moins sur le banc. J’ai travaillé, et j’ai pu jouer quelques matchs, notamment les derniers de son ère. » Le club londonien avait lui, à cette époque-là, fait venir un joueur du PSG, Thiago Silva, qui était alors en fin de contrat à Paris.