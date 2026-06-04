Mercato : Un renfort surprise va débarquer à l’OM avec Bruno Genesio ?

Alexis Brunet

Alors qu’il a quitté Lille en fin de contrat à l’issue de la saison, Bruno Genesio est tout proche de rebondir à l’OM. Il ne resterait que quelques détails à régler pour officialiser l’arrivée du technicien de 59 ans, qui devrait débarquer dans le sud de la France avec un staff composé de quatre personnes. Une cinquième personne pourrait également faire partie de l’aventure.

La saison 2025-2026 a été plus que compliquée pour l’OM. Le club phocéen a vu partir beaucoup de visages importants, puisqu’à tour de rôle Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont quitté le navire. Arrivé pour remplacer l’Italien en cours de saison, Habib Beye n’a malheureusement pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés, à savoir une qualification pour la Ligue des champions et un titre en Coupe de France, ce qui va le pousser vers la sortie.

Genesio arrive à l’OM Habib Beye ne sera donc resté que quelques mois à l’OM et on connaît déjà le nom de son possible remplaçant. En effet, d’après de nombreuses sources, le club phocéen aurait trouvé un accord avec Bruno Genesio, qui était libre depuis son départ de Lille à l’issue de la saison. L’ancien coach de l’OL a été préféré à Christophe Galtier qui officie actuellement à NEOM en Arabie saoudite.