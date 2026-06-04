Mercato : Ce joueur va réaliser son rêve en quittant le PSG ?

Alexis Brunet

Fort d’un deuxième titre européen, le PSG ne devrait pas avoir de mal à convaincre certains joueurs sur le mercato, mais il va falloir également trouver un point de chute à certains éléments qui ne jouent pas beaucoup. C’est notamment le cas de Kang-in Lee, qui souhaiterait quitter Paris pour trouver une place de titulaire et qui rêverait de rejoindre l’Atlético de Madrid.

La saison prochaine, le PSG sera attendu de pied ferme en Ligue des champions. Vainqueur des deux dernières éditions, le club de la capitale sera ciblé par toutes les équipes qui tenteront de le faire tomber. Les Parisiens en ont conscience, mais pour essayer de faire le triplé ils auront besoin d’un peu de renforts et Luis Campos a déjà commencé à creuser certaines pistes. En plus d’acheter des joueurs, le dirigeant portugais va également devoir en vendre d’autres.

Kang-in Lee rêve de l’Atlético de Madrid Parmi les principaux candidats à un départ cet été, on retrouve notamment Kang-in Lee. Le Sud-Coréen n’est pas titulaire au PSG et il aimerait donc le devenir dans un autre club. Arrivé de Majorque il y a trois ans, le milieu offensif pourrait revenir en Espagne car l’Atlético de Madrid aimerait le faire venir et le Parisien rêverait de rejoindre les Colchoneros selon les informations de Marca. Mateu Alemany, le directeur sportif de la formation madrilène, aurait d’ailleurs déjà lancé des démarches pour conclure ce transfert.