Julian Alvarez : La presse espagnole confirme une mauvaise nouvelle pour le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain avant l’ouverture officielle du mercato estival, Julian Alvarez ne devrait pas atterrir chez le double champion d’Europe. Les négociations se poursuivent avec le FC Barcelone, son agent évoquant notamment la durée de son bail chez les Blaugrana…

Après avoir remporté la Ligue des champions pour la deuxième année de suite, le Paris Saint-Germain peut désormais se concentrer sur le mercato estival. Il pourrait y avoir du mouvement en attaque, la direction s’intéressant notamment à Julian Alvarez (Atlético de Madrid). Mais pour l’heure, le FC Barcelone semble avoir la préférence du joueur, de quoi refroidir le PSG. « On sait déjà que cela ne se fera certainement pas. Il n'a pas montré dans les premières discussions qu'il a eues avec le club, une envie débordante de signer », a récemment indiqué le journaliste Loïc Tanzi sur la chaîne L’Équipe.

L’agent de Julian Alvarez négocie un contrat de cinq ans De son côté, le Barça poursuit les échanges avec l’entourage de Julian Alvarez. Et d’après les informations divulguées dans l’émission El Chiringuito, l’agent de l’international argentin négocie un bail de cinq années avec la formation blaugrana. Si Arsenal a également été évoqué parmi les prétendants, la famille de l’attaquant privilégie l’Espagne, justifiant ainsi l’avancée des discussions avec le FC Barcelone.