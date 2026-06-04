Mercato - «Il sera cher» : Le PSG et Arsenal se disputent un transfert de folie !

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé cet été du côté du PSG. Le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes pour régénérer l’effectif de Luis Enrique après ce second sacre consécutif en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Morgan Rogers. Arsenal se serait également positionné sur ce dossier qui s’annonce plutôt onéreux.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG risque de vivre un mercato assez mouvementé. Le club de la capitale souhaiterait régénérer l’effectif de Luis Enrique en recrutant cet été. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, dont celui de Morgan Rogers. Vainqueur de l’Europa League avec Aston Villa, l’international anglais pourrait partir lors de la fenêtre estivale des transferts. Seulement, les Rouge-et-Bleu seraient concurrencés par Arsenal sur ce dossier qui s’annonce particulièrement onéreux.

«Aston Villa ne va pas laisser partir des joueurs clés aussi facilement» « Aston Villa va avoir du mal à garder Morgan Rogers. Ils ont prolongé son contrat il y a quelques mois, mais Aston Villa comprend qu’il y aura de nombreux clubs intéressés par Morgan Rogers. De sûr, Arsenal est un club intéressé et a même déjà eu des contacts avec ses agents. Mais Arsenal n’est pas seul et doit donc décider de qui est leur cible prioritaire sur le mercato. Il sera cher parce que Aston Villa a gagné l’Europa League et va disputer la Ligue des champions. Donc ils sont heureux avec leur projet et ne comptent pas laisser partir des joueurs clés aussi facilement » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.