Erling Haaland au Real Madrid : Cette nouvelle annonce après le démenti !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après les démentis du clan Haaland et de Manchester City concernant un transfert au Real Madrid, Enrique Riquelme, candidat à la présidence du club espagnol, en a rajouté une couche. Pour le rival de Florentino Pérez, l’attaquant norvégien va bel et bien débarquer chez les Merengure s’il venait à remporter les élections prévues ce dimanche.

A la lutte pour devenir le prochain président du Real Madrid, Florentino Pérez et Enrique Riquelme multiplient les promesses concernant le mercato estival avant les élections prévues le dimanche 7 juin. Si l’actuel boss du club a fait savoir que José Mourinho serait sur le banc de touche la saison prochaine, avec notamment Ibrahima Konaté sous ses ordres, Enrique Riquelme est allé encore plus loin en promettant la signature d’Erling Haaland, sous contrat jusqu’en 2034 avec Manchester City. Le démenti du clan norvégien n’a pas tardé. « Tout cela est très divertissant mais pas vrai. Nous souhaitons bonne chance aux deux candidats aux élections du Real Madrid », ont fait savoir Alfie Haaland, père de l’attaquant de Manchester City, et Rafaela Pimenta, qui gère ses intérêts. De son côté, Manchester City a été clair : « Les informations venues d’Espagne concernant l’avenir d’Erling Haaland sont fausses. Il n’y a aucune chance que cela se produise et il n’existe aucune clause contractuelle qui le permette. Nous envisageons des poursuites pour l’utilisation de l’image de notre joueur dans ce contexte. » Pas de quoi décourager Enrique Riquelme.

« Si je suis président du Real Madrid, Rodri et Haaland joueront au Real Madrid » « Ça fait partie du jeu. Vous le savez mieux que personne. C'était pareil avec Figo, cela fait partie du football. Comme je le dis, il faut protéger le joueur. Nous en avions parlé avant et après. Et c'est pareil avec Pablo Barquero, le représentant de Rodri. Dans le cas de Rodri, je sais parfaitement qu'il faudra ensuite parler avec City. Les situations de Rodri et de Haaland sont différentes. Nous avons le plus grand respect pour le club. Mais tout est tellement clair et structuré que je sais parfaitement que, si je suis président du Real Madrid, ces deux joueurs joueront au Real Madrid », a indiqué le candidat à la présidence du Real Madrid, interrogé par le quotidien AS.