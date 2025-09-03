Mercato : L’OM loupe un coup de dernière minute, la raison de l’échec est dévoilée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La dernière journée du mercato a donc été animée à l’OM. A Marseille, on a notamment accueilli plusieurs défenseurs avec Emerson, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Une liste à laquelle on aurait également pu ajouter… Axel Disasi. En effet, l’OM se serait intéressé au défenseur central de Chelsea, mais l’opération n’a pu aller plus loin pour diverses raisons.

A la reprise de la Ligue 1, l’OM va pouvoir se présenter avec de nouvelles armes en défense. En effet, lors du dernier jour du mercato estival, le club phocéen a bouclé les signatures d’Emerson, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Et voilà qu’avant la clôture du marché des transferts, Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient tenté un ultime coup avec Axel Disasi, défenseur central de Chelseal.

Un prêt impossible pour Chelsea C’est Kieran Gill, journaliste du Daily Mail, qui a révélé la tentative de dernière minute de l’OM pour Axel Disasi, au même titre que Monaco. Mais voilà que ça n’a pas pu aboutir avec le joueur de Chelsea. La raison ? Les Blues ne pouvaient plus prêter de joueur, la dernière place ayant été prise par Nicolas Jackson. De plus, le coût de l’opération Disasi était également prohibitif.