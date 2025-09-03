Mercato : L’OM loupe un coup de dernière minute, la raison de l’échec est dévoilée !

La dernière journée du mercato a donc été animée à l’OM. A Marseille, on a notamment accueilli plusieurs défenseurs avec Emerson, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Une liste à laquelle on aurait également pu ajouter… Axel Disasi. En effet, l’OM se serait intéressé au défenseur central de Chelsea, mais l’opération n’a pu aller plus loin pour diverses raisons.
A la reprise de la Ligue 1, l’OM va pouvoir se présenter avec de nouvelles armes en défense. En effet, lors du dernier jour du mercato estival, le club phocéen a bouclé les signatures d’Emerson, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Et voilà qu’avant la clôture du marché des transferts, Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient tenté un ultime coup avec Axel Disasi, défenseur central de Chelseal.
Un prêt impossible pour Chelsea
C’est Kieran Gill, journaliste du Daily Mail, qui a révélé la tentative de dernière minute de l’OM pour Axel Disasi, au même titre que Monaco. Mais voilà que ça n’a pas pu aboutir avec le joueur de Chelsea. La raison ? Les Blues ne pouvaient plus prêter de joueur, la dernière place ayant été prise par Nicolas Jackson. De plus, le coût de l’opération Disasi était également prohibitif.
Pavard heureux de rejoindre l’OM !
L’OM va donc pouvoir faire avec Benjamin Pavard en défense cette saison. Prêté par l’Inter Milan, le Français a confié : « Très heureux de rejoindre l’OM, un club prestigieux. Déjà hâte de vous voir tous à l’Orange Vélodrome. Je vous dis à bientôt. Allez l’OM ! ».