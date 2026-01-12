Transfert à 30M€, l’OM lâche l’affaire !

Alexis Brunet

De plus en plus, Robinio Vaz se rapproche d’un départ de l’OM. Le club phocéen cherche à vendre son joueur pour environ 30M€, mais cela étonne. En effet, dernièrement le club phocéen voulait prolonger l’attaquant de 18 ans, mais les dirigeants marseillais ont décidé de stopper les discussions après pourtant deux mois d’échanges entre les parties.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes, mais pour le moment l’OM ne s’est pas illustré. Le club phocéen veut toutefois se montrer actif et la piste Himad Abdelli pourrait aboutir. Le milieu de terrain algérien est annoncé très proche de Marseille, mais il faut encore qu’un accord soit trouvé avec Angers.

L’OM stoppe tout pour Vaz Si Himad Abdelli pourrait débarquer à l’OM, Robinio Vaz pourrait lui le quitter. L’attaquant phocéen est proche d’un départ car, d’après les informations de L’Équipe, le club marseillais a décidé de stopper les négociations pour sa prolongation de contrat alors que des échanges existaient depuis deux mois. Il ne serait donc pas surprenant de le voir s’en aller dans les prochaines semaines.